Lasse Matberg e Sara Di Vaira fidanzati? Video | ' dopo un mese che non ci vedevamo '

Lasse Matberg - come sta? : "Spero di riprendermi presto da questo infortunio" : Con una serie di Instagram Stories, sull'account ufficiale di 'Ballando con le stelle', Milly Carlucci ha rassicurato tutti i fan sullo stato di salute Lasse Matberg, vincitore in carica del programma che, proprio durante la finale, ha subito un brutto infortunio al braccio. Il militare norvegese è stato immediatamente operato e sottoposto ad un lungo ciclo di riabilitazione e di riposo assoluto: Abbiamo lasciato Lasse Matberg sulla pista di ...

Lasse Matberg sta meglio e resta a lavorare in Italia : “Prenderò un periodo di aspettativa dalla Marina” : Lasse Matberg: ultime news dopo la vittoria a Ballando con le Stelle Lasse Matberg sta meglio. A una settimana dalla vittoria a Ballando con le Stelle, il norvegese ha lasciato l’ospedale dove è stato operato al braccio. Ora il 33enne dovrà affrontare un lungo periodo di riabilitazione, che farà tra la Norvegia e l’Italia. E […] L'articolo Lasse Matberg sta meglio e resta a lavorare in Italia: “Prenderò un periodo di ...

Ballando con le Stelle 2019 - il vincitore Lasse Matberg dall’ospedale : le sue parole in esclusiva a Storie Italiane : È stato lui il grande trionfatore, a sorpresa, di questa edizione di Ballando con le Stelle. E oggi Lasse Matberg ha mandato un video a Storie Italiane dall’ospedale, dove si trova ricoverato. “Ho appena finito l’operazione, quindi sono nel letto dell’ospedale – ha detto Matberg –. Sono super felice per come sono uscito da Ballando con le Stelle. Voglio ringraziare tutti quelli che hanno votato per me e per Sara. Spero che il ...

Sara Di Vaira : “Con Lasse Matberg un bel rapporto - ma non è amore” - : Luana Rosato Ospite di Storie Italiane, Sara Di Vaira ha parlato dello splendido rapporto nato con Lasse Matberg durante Ballando con le stelle 14: tra loro, però, ha assicurato che non c'è amore L’edizione di Ballando con le stelle 2019 si è conclusa con la vittoria di Sara Di Vaira e Lasse Matberg: tra l’insegnante di ballo e il vichingo norvegese sembra essere nata una bella amicizia, ma lei ha assicurato che tra loro non ci sarà ...

Ballando con le Stelle 2019 - televoto : Lasse Matberg mai primo. Exploit di Nunzia De Girolamo - Suor Cristina parte bene poi cala. Flop Arcuri e Razzi : Nunzia De Girolamo e Raimondo Todaro La quattordicesima edizione di Ballando con le Stelle è terminata sabato scorso con la vittoria di Lasse Matberg e Sara Di Vaira. Il militare norvegese, a sorpresa, è riuscito a battere tutti i suoi avversari, nel corso di una finalissima dove l’epilogo è stato incerto fino all’ultimo minuto. Analizzando nei dettagli i risultati del televoto, è possibile notare che Lasse e Sara, partiti un ...

Storie Italiane - Sara Di Vaira : “Lasse Matberg sarà dimesso domani” : Sara Di Vaira a Storie Italiane: “Lasse Matberg uscirà dall’ospedale domani” E’ stata ospite di Eleonora Daniele nella puntata di Storie Italiane di oggi, martedì 4 giugno 2019, Sara Di Vaira, vincitrice di Ballando con le stelle 2019, che ha aggiornato in diretta i telespettatori sulle condizioni di salute di Lasse Matberg, che venerdì sera si è fatto male al gomito proprio durante una delle sue ultime esibizioni sulla ...

Sara Di Vaira a Vieni da me : “Lasse Matberg operato d’urgenza” : Lasse Matberg operato stamattina. Sara Di Vaira a Vieni da me: “Intervento urgente” Ha rotto il silenzio ai microfoni di Vieni da me nella puntata di oggi, lunedì 3 giugno 2019, Sara Di Vaira, vincitrice di Ballando con le stelle 2019 con Lasse Matberg. E proprio del suo partner la ballerina ha parlato oggi nel salotto di Caterina Balivo, dove ha aggiornato i telespettatori sulle sue condizioni di salute, dopo l’infortunio che ...

