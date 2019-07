Dalla crisi alle urne Quando si potrebbe andare al voto scenario eventuale

Lega e 5 Stelle a un passo Dalla rottura. Salvini ora pensa alla crisi di governo : Voci sul leghista pronto a salire al Colle. Lui: non ancora. Mattarella non auspica il voto né altre maggioranze

Salvini : «Con M5s persa la fiducia». Di Maio ai suoi : «Colpiti alle spalle». Governo a un passo Dalla crisi : Tre giorni, o poco più, per far cadere tutto. L'ultima spallata al Governo giallo-verde si materializza in un'afosa giornata di luglio, sull'onda dello scontro M5S-Lega sul voto a...

Huawei brevetta il sistema operativo Harmony OS in Europa - dagli USA altro spiraglio per uscire Dalla crisi : Il sistema operativo proprietario a cui sta lavorando Huawei ha un nome: in Europa si chiamerà Harmony OS. L’informazione deriva dalla richiesta ufficiale depositata il 12 luglio scorso dall’azienda cinese presso lo European Union Intellectual Property Office, l’ufficio dell’unione Europea per la proprietà intellettuale. Nel documento si evince che il sistema operativo sarà compatibile sia con gli smartphone che con i ...

Rifiuti Roma - Dalla chiusura di Malagrotta senza alternative al rogo del tmb Salario : come nasce la crisi e cosa può accadere : In principio era Malagrotta, 240 ettari. La discarica più grande d’Europa, nella periferia ovest della città di Roma. Un sito su cui si sono concentrate polemiche ambientaliste, inchieste giudiziarie e anche una procedura d’infrazione dell’Unione Europea. Per anni, a cavallo degli ultimi due decenni, si è cercato vanamente di trovare un sito alternativo alla “buca” di proprietà di Manlio Cerroni, il ...

Mps esce Dalla crisi e ora fa gola Il jolly? Un leghista a Bruxelles : Agli investitori piace la strategia di Marco Morelli che ha sciolto la joint-venture con Cerved per accelerare il derisking e, potenzialmene, migliorare la redditività dell'istituto senese. Inoltre il commissario Ue alla Concorrenza potrebbe a breve essere un italiano, con cui il Tesoro potrebbe più agevolmente trovare un'intesa su tempi e modi dell'uscita dal capitale, prevista entro il 2021 Segui su ...

FINANZA E POLITICA/ L'asso di Draghi non basta a salvarci Dalla crisi : Nel breve termine le scelte di Draghi aiutano l'Italia, ma non sono sufficienti a dare uno stimolo alla crescita economica

Mercato dei box auto : fuori Dalla crisi - ma la ripresa è lontana : Non si può parlare di ripresa, ma di normalizzazione quanto meno sì. Gli anni di crisi economica, la presenza di veicoli sempre più vecchi in circolazione e il successo del car sharing avevano portato a un crollo nel comparto immobiliare dei garage. Tuttavia, come rilevato dall’ultimo Osservatorio di Immobiliare.it, nell’ultimo anno la flessione del Mercato dei box auto sembra essersi arrestata e si registra un’inversione di tendenza. Se tra il ...