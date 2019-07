Come vestire per andare in spiaggia

gqitalia

(Di venerdì 19 luglio 2019) Dall’alba al tramonto. Se siete tipi dasapete bene che non c’è niente di più bello che trascorrere una giornata piena al mare, da mattina a sera. Prendere i primi e gli ultimi raggi di sole, l’ideale per chi vuole abbronzarsi ma non riesce proprio a stare sdraiato sul lettino nelle ore più calde, godersi ogni attimo stando da solo o in compagnia. Per chi amae mare esiste niente di meglio che una vacanza sotto l’ombrellone con i piedi nella sabbia. Naturalmente però, anche se abbiamo voglia di leggerezza e massimo comfort, anche in ferie dobbiamo ricordarci quanto sia importante una giusta scelta di capi e accessori. Noi, per facilitarvi il compito, ne abbiamo selezionati alcuni da mettere in valigia. Nella sacca di Jacquemus - utilissima anche per chi va in barca e che tra l’altro ora trovate in saldo sul sito ...

