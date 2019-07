Canoa slalom | Mondiali Junior U23 Cracovia 2019 | azzurrini giù dal podio nella prima

oasport

(Di venerdì 19 luglio 2019) Proseguono a, in Polonia, i/under 23 di: nelle gare individuali odierne poche soddisfazioni per gliin gara, che non riescono a centrare la medaglia. Tre gli italiani in finale, con il quinto posto di Raffaello Ivaldicanadese under 23 quale miglior risultato.canadese under 23 maschile Raffaello Ivaldi, che aveva fatto segnare il miglior tempo in semifinale, termina quinto in 92.20, mentre Flavio Micozzi si classifica settimo in 96.16, infine Paolo Ceccon viene eliminato in semifinale, dove chiude 26°. Doppietta francese con Nicolas Gestin oro in 90.39 davanti a Lucas Roisin, argento in 91.34, ed all’irlandese Liam Jegou, bronzo in 91.97. Nel kayakfemminile è nona in finale Marta Bertoncelli, in 107.64, mentre vanno fuori in semifinale Elena Borghi, 25ma, e Francesca Malaguti, 29ma. Oro alla ceca Antonie ...

