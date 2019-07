10 pillole sull’Apollo 11

vanityfair

La missione partì il 16 luglio del 1969 da Cape Canaveral, in Florida, e terminò otto giorni dopo con un tuffo nell'oceano Pacifico. Sono passati 50 anni dallo sbarco sulla luna, una missione ritenuta così rischiosa e impossibile che molti, a quei tempi (ma anche oggi), dubitarono della sua veridicità. Nessuna impresa umana ha mai più saputo catturare l'immaginazione del mondo come quella compiuta dall'equipaggio dell'Apollo 11. IL SOGNO DI SEMPRE L'ambiziosa decisione di mandare il primo uomo sulla luna è di John F. Kennedy, che nel maggio del 1961, in un galvanizzante discorso al Congresso, dichiara di voler raggiungere il traguardo entro la fine della decade. Kennedy non vedrà mai l'allunaggio: viene ...