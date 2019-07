Tensione nel Golfo - i Pasdaran sequestrano altra petroliera. Usa inviano soldati : Un nuovo sequestro si aggiunge alla serie di Tensione nel Golfo: i Guardiani della rivoluzione iraniani hanno annunciato di aver fermato nello Stretto di Hormuz una "petroliera straniera che trasportava greggio di contrabbando". I dodici membri dell'equipaggio sono stati presi in custodia. Il sequestro e' avvenuto domenica scorsa a sud dell'isola iraniana di Larak. I Pasdran, che hanno dato la notizia sul loro sito ufficiale, Sepah News, non ...

Usa : al via i test del primo vaccino creato dall'Intelligenza artificiale : A metterlo a punto un team di ricercatori della Flinders University, in Australia. E le sperimentazioni cliniche saranno condotte a breve su 240 volontari degli Stati Uniti

Amazon : antitrust UE avvia indagine su come vengono Usati i dati dei venditori partner : Nei giorni scorsi si è tenuto l’Amazon Prime Day 2019, la due giorni di promozioni organizzate dal colosso statunitense delle vendite online. Nel frattempo, in diversi paesi del mondo, dagli Stati Uniti alla Germania, il periodo del Prime Day è stato scelto dai dipendenti dell’azienda per organizzare scioperi con l’obiettivo di chiedere alla multinazionale il rispetto dei diritti dei lavoratori e una maggiore equità ...

Made in Italy - un viaggio lungo 5.600 km porta l’oro di Vicenza in Usa e Cina : Oltre 5mila chilometri, per la precisione 5.640: è la distanza media che percorre un pezzo di oreficeria prodotto nel Vicentino per raggiungere il suo cliente finale, tipicamente negli Stati...

‘Aaa viaggiatori trovati’ - conclUsa campagna Moby e Tirrenia : Roma, 16 lug. (AdnKronos) – Conclusione spettacolare per la campagna più straordinaria dell’estate: ‘AAA viaggiatori Cercasi”, l’iniziativa di Moby e Tirrenia che ha accompagnato le due compagnie del Gruppo Onorato Armatori alla ricerca di tre giudici d’eccezione nelle tre categorie dei ‘Food lover”, ‘Travel expert” e ‘Family manager”. Iniziativa kolossal con ...

Sono stati rinviati a giudizio gli otto carabinieri accUsati di depistaggio nel caso Cucchi : Il giudice dell’udienza preliminare del tribunale di Roma ha disposto il rinvio a giudizio di otto carabinieri accusati di depistaggio nel processo sulla morte di Stefano Cucchi. Gli otto carabinieri Sono accusati a vario titolo di falso, favoreggiamento, omessa denuncia e calunnia:

Via Appia Nuova - fumo a caUsa incendio in deposito materiali : Roma – incendio in un deposito di materiali in un’area verde in Via Appia Nuova 819, a Roma. Sul posto pattuglie del VII Gruppo Tuscolano della Polizia Locale a presidio e per la messa in sicurezza dell’area. Al momento non si rende ancora necessario la chiusura della strada. Gli agenti stanno lavorando per agevolare il piu’ possibile la viabilita’ unitamente al dirigente del VII Gruppo dott. Roberto Stefano, giunto ...

Commissione Ue - al via dibattito per l’elezione di von der Leyen : “Usare tutta la flessibilità - l’economia è al servizio del popolo” : “Quarant’anni dopo finalmente è una donna ad essere candidata alla Presidenza della Commissione europea“. Ha esordito così, strappando il primo applauso in Aula, Ursula von der Leyen, la ministra tedesca della Fifesa designata alla presidenza dell’esecutivo europeo, al momento di aprire il dibattito a Strasburgo nel giorno del voto che dovrebbe sancirne l’elezione: ha ricordato Simone Veil, diventata nel 1979 la prima ...

Saviano accUsa Salvini : 'Te la prendi con le navi Ong - ma lasci impuniti gli scafisti' : La disfida tra Roberto Saviano ed il Ministro Matteo Salvini si arricchisce di un nuovo capitolo. Questa volta il colpo lo assesta lo scrittore e giornalista di origini campane con un editoriale pubblicato questa mattina dall'edizione online de "L'Espresso", il settimanale diretto da Marco Damilano. L'accusa nei confronti del vicepresidente del Consiglio sarebbe quella di contrastare le navi di proprietà delle Ong ma di trascurare la lotta nei ...

Usa - al via blitz anti-immigrati | Trump e i tweet razzisti contro le deputate dem : "Tornate a casa vostra" : Il presidente degli Stati Uniti si scaglia contro il gruppo di parlamentari progressiste e appartenenti alle minoranze razziali guidate da Alexandra Ocasio-Cortez

Matteo Salvini e i fondi russi - sospetto Lega. "Ricordate il 20 giugno?" - avvertimento dopo il viaggio in Usa : Nella Lega il responsabile del "caso-rubli" ha un nome e cognome, e non è quello di Gianluca Savoini. Semmai, scrive il Messaggero in un suo retroscena, gli uomini di Matteo Salvini pensano che la trappola sia stata orchestrata dai servizi segreti americani, "irritati per i rapporti forti tra la Leg

La Fiorentina negli Usa - al via l’International Champions Cup : Inizia la nuova stagione in casa Fiorentina, vietato fallire per i viola dopo l’ultima deludente stagione, l’arrivo del presidente Commisso ha riportato nuovo entusiasmo ed i tifosi si sono avvicinati nuovamente alla squadra. Fiorentina negli USA per partecipare all’International Champions Cup, la prima tappa è a Chicago, la Fiorentina è atterrato nella serata di ieri, il primo impegno è previsto per il 17 luglio contro ...

Grecia - le immagini del tornado che ha caUsato sei morti : il vento porta via tavoli e sedie di un ristorante : Sei turisti stranieri sono morti e almeno 30 persone sono rimaste ferite nella notte tra ieri e oggi a causa di un tornado e violente grandinate che hanno colpito il nord della penisola Calcidica, in Grecia. Il tornado sarebbe durato circa venti minuti, secondo testimoni intervistati dalla televisione pubblica greca Ert. Un albero cadendo ha ucciso un russo e suo figlio di due anni in un albergo della località balneare di Cassandra, a 70 km da ...

Inviare SMS per fini di marketing : una tendenza sempre più diffUsa : Il mondo del marketing fa sempre più rima con web: le strategie di promozione attuabili online sono davvero numerosissime, nonostante questo sempre più aziende del settore stanno scegliendo di valorizzare uno strumento non certo di ultima generazione: l’SMS. Per quel che riguarda le comunicazioni private, l’SMS è senz’altro divenuto obsoleto: dinanzi alla possibilità di poter Inviare infiniti messaggi privati in modo del tutto gratuito ...