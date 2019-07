Sì | Klm ha twittato dove è meglio sedersi per non morire in caso di incidente aereo

wired

(Di giovedì 18 luglio 2019) AMSTERDAM, NETHERLANDS KLM Royal Dutch Airlines Boeing 747 (Foto: Miguel Candela/SOPA Images/LightRocket via Getty Images) La divisione indiana della compagnia aerea olandese Klm Royal Dutch Airlines ha pubblicato un tweet, ora rimosso, nel quale esponeva i dati relativi alle probabilità di morte in base alla posizione del proprio sedile sull’e spiegava che, statisticamente, quelli in coda sono più sicuri. Immaginate la scena. Siete comodamente seduti nel vostro posto incon vista sulle ali. Aprite Twitter e leggete: “Secondo i dati studiati da Time, il tasso di mortalità per i posti al centro dell’è il più alto. Tuttavia il tasso di mortalità per i sedili nella parte anteriore è leggermente inferiore ed è minimo per i sedili nel terzo posteriore dell’”. Il tutto accompagnato da hashtag e da una foto di un sedile tra le nuvole sul quale troneggia la ...

