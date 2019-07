L' italia piace ai turisti stranieri | più di Francia e Spagna

Instagram ha iniziato a nascondere i “Mi piace” anche in italia : Da ieri si possono vedere quelli ai propri post ma non quelli ai post degli altri utenti: per ora è solo un test

SPILLO/ IL Terzo settore e quel "volontariato" che non piace agli italiani : Claudia Fiaschi, Presidente del Forum Nazionale del Terzo settore, si è detta preoccupata per il crollo di credibilità di Ong e volontariato

Franca Valeri : "Questa italia non mi piace. Mi fa paura chi ha in mano il nostro avvenire" : Franca Valeri è una bella signora con i capelli corti, un vestito azzurro e un meraviglioso anello con un grande smeraldo al mignolo. Se ne sta seduta nella sua casa di Balduina che affaccia su una Roma tropicale, accomodata su una poltrona antracite e circondata dai dipinti di Colette Rosselli – con la quale intrecciò un sodalizio lungo e fruttuoso, sostenuto da Indro Montanelli – e vezzeggiata da un cavalier king ...

italia-Brasile - il ct Bertolini non si nasconde : “siamo prime ma dispiace per il ko. Il rigore? Dico che…” : Il ct della Nazionale ha commentato la sconfitta indolore subita contro il Brasile, esprimendo il proprio rammarico per il rigore concesso alle verdeoro L’Italia perde contro il Brasile, ma festeggia il primato nel Gruppo C arrivato per differenza reti. L’1-0 subito contro le brasiliane però non va già al ct Milena Bertolini, felice per la prestazione delle sue ragazze, costrette a pagare per un errore ...

Enrico Fedele : “Questi due calciatori potrebbero lasciare Napoli - per l’attacco mi piace questo profilo italiano” : Enrico Fedele, agente dei calciatori e dirigente sportivo, ha espresso i suoi pensieri sul club azzurro. Queste le sue parole: “Il futuro di Allan a Napoli? Se riceverá offerte importanti, lui e Lorenzo Insigne vanno via. Ne sono sicuro. Se Insigne, invece, dovesse restare, che modulo potrebbe esaltarlo? Se non il 4-3-3, il 4-2-3-1”. Fedele ha poi aggiunto: “Andrea Belotti farebbe comodo al Napoli? Certo, é un bomber, ...

L’italia piace meno - prenotazioni giù per questa estate : primo calo in 5 anni : I dati diffusi da Assoturismo Confesercenti in base alle previsioni turistiche per la bella stagione. Tra giugno e agosto nelle strutture ricettive italiane sono attese 205 milioni di presenze, quasi 2 milioni in meno rispetto all’estate 2018ì, pari a una flessione dello 0,9% che va a sommarsi al calo di -1,7 milioni di presenze rispetto al 2018 in primavera.Continua a leggere

La pace fiscale piace agli italiani : 12 - 9 milioni le cartelle rottamate - valgono 38 miliardi | Riaperti i termini : Oltre un milione e mezzo i contribuenti che hanno aderito. Lazio in pole position per le domande, poi Campania e Lombardia

Droga - in Europa raddoppiano i sequestri di cocaina e in italia cresce il consumo di crack. Allarme morti per oppiacei sintetici : raddoppiano i sequestri di cocaina, aumenta il consumo di crack in Italia e crescono le morti per oppiacei sintetici. È questo il quadro disegnato nell’ultima Relazione europea sulla Droga, a cura dell’Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze. I dati mostrano che in Europa quasi quattro milioni di persone hanno fatto uso di cocaina nell’ultimo anno: 2,6 milioni hanno consumato Mdma (Ecstasy) e 1,7 milioni ...

Panchina Roma - Fonseca apre all’italia : “Mi piacerebbe allenare in qualche grande campionato” : E’ il nome che da qualche giorno si fa con maggior insistenza per quanto concerne la Panchina della Roma. Uno ad uno, infatti, diversi profili sondati dai giallorossi si sono tirati fuori. In pole, per adesso, c’è il tecnico dello Shakhtar Paulo Fonseca, che non si è tirato indietro sulla possibilità di allenare in Italia. Queste le sue parole. “Amo il fatto di essere allo Shakhtar, ma sono un tipo ambizioso e un giorno ...

Giro d’italia – Miguel Angel Lopez schiaffeggia un tifoso : “mi dispiace - ma devono rispettarci” : Miguel Angel Lopez schiaffeggia il tifoso che ha causato la sua caduta: le parole del colombiano dell’Astana Episodio davvero spiacevole oggi nella penultima tappa del Giro d’Italia 2019: Miguel Angel Lopez è stato atterrato in un momento decisivo della salita verso il traguardo di Croce d’Auna da un tifoso distratto e irrispettoso. Il colombiano dell’Astana non ha reagito bene e ha reagito invaso dalla rabbia nei ...

Ciclismo - Nairo Quintana : “Al Tour de France il leader sarò io. Mi piacerebbe avere Carapaz - spero vinca il Giro d’italia” : Nel corso di una conferenza stampa del Team Movistar, Nairo Quintana ha chiarito tutti i dubbi sulle possibili gerarchie che si potranno venire a creare nel quasi imminente Tour de France, ribadendo la propria centralità per quel che riguarda la Grande Boucle. Queste le parole del ciclista colombiano: “Sin dall’inizio della stagione Unzue ha detto che il leader al Tour sarò io e sto lavorando per questo. Mi sto preparando molto bene per ...

Giro d’italia - Sciandri : ‘Ho preso io la bici di Roglic - mi spiace che la gente sospetti’ : L’episodio del cambio di bici e della successiva caduta di Primoz Roglic nella tappa di domenica scorsa del Giro d’Italia ha fatto molto discutere. Il corridore sloveno aveva preso la bici del compagno di squadra Tolhoek dopo aver subito un problema meccanico, ma si è trovato in difficoltà con un mezzo dall’assetto diverso ed è caduto nella discesa finale. Alcuni media hanno messo in risalto un particolare di questa vicenda: la bici rotta di ...