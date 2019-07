Valentina Vignali e Giorgia Crivello la lite sui social diventa trash

Botta e risposta trash tra Valentina Vignali e Giorgia Crivello : Sui social sono volate parole forti tra Valentina Vignali e Giorgia Crivello. La ex gieffina, nonché giocatrice di basket, pubblica un post sibillino con la scritta: “La tua mer*** scrausa fa 21 like”. Giorgia influencer e nuova fidanzata di Stefano Laudoni ex della Vignali) replica: “21 like, ma intanto io a 21 cm glielo faccio arrivare a differenza tua”. Tra le due anche in passato c’erano stati scambi d’opinione poco ...

Valentina Vignali e Giorgia Crivello - veleno sessuale : " M*** scrausa" - "Io a 21 cm glielo faccio arrivare" : Rissa ad alto tasso trash tra Valentina Vignali e Giorgia Crivello. La giocatrice di basket ed ex concorrente dell'Isola dei famosi ha pubblicato su Instagram un enigmatico post dai toni, come suo solito, molto "diretti": "La tua mer*** scrausa fa 21 like". Le ha risposto, sentendosi chiamata in cau

Grande Fratello 2019 - Valentina Vignali sposa? I fan : «Invitaci al tuo matrimonio» : Valentina Vignali si sta per sposare? È bastato uno scatto dell’ ex inquilina del Grande Fratello 16 in abito da sposa a far sognare i fan. Dopo che la cestista ha pubblicato le foto in bianco sul suo profilo Instagram, i followers si sono scatenati. In molti hanno pensato che l’influencer sia pronta a convolare a nozze con il suo fidanzato Lorenzo Orlandi. La Vignali ha spiazzato tutti con questa foto che lascia presagire un ...

Valentina Vignali - inconveniente durante le vacanze col fidanzato : vacanze Valentina Vignali: piccolo problema per l’ex gieffina Valentina Vignali sta passando delle magnifiche giornate assieme al suo fidanzato Lorenzo Orlandi: si trova all’Isola di Ponza per concedersi del relax prima di ritornare alla vita di tutti i giorni. Dopo l’esperienza al Grande Fratello 2019, la cestista ha continuato a far parlare di sé, rispondendo […] L'articolo Valentina Vignali, inconveniente durante le ...

Valentina Vignali su Instagram : "Mai fatto uso di droghe" - : Alessandro Pagliuca Valentina Vignali sbotta su Instagram e lo fa perché qualcuno l'ha accusata di fare uso di droghe dopo aver notato il suo improvviso calo di peso Torna ad attirare l’attenzione del gossip Valentina Vignali, ex concorrente del Grande Fratello 16, reality condotto da Barbara d'Urso su Canale 5. L’ex gieffina nella casa più spiata d’Italia è ingrassata molto, lei stessa dopo il reality ha ammesso di aver preso ben ...