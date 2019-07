Spazio | si continua a cercare un’altra Terra abitata | l’equazione di Drake | i planetari

meteoweb.eu

(Di mercoledì 17 luglio 2019) “La curiosità sull’esistenza di altri mondi abitati ha accompagnato da sempre l’umanità“, nota Patrizia Caravei, dirigente di ricerca all’Istituto Nazionale di Astrofisica e autrice di ‘Conquistati dalla Luna‘ (Raffaello Cortina editore). In effetti, la possibilità che ci sia un’altra vita nelloè un dubbio che hanno avuto anche i filosofi greci, eno a chiederselo tutti gli astronomi impegnati nella ricerca di una nuova(tra le migliaia di pianeti extrasolari che sono stati scoperti negli ultimi anni). “Cercano un segnale che non possa essere spiegato con cause naturali, quindi presumibilmente dovuto a qualche tipo di civiltà intelligente“. In effetti, la ricerca del segnale è iniziata una trentina d’anni prima che gli astronomi riuscissero a sviluppare metodi che permettono di rendersi conto della ...

