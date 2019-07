Neonata morta dissanguata | indagata la madre

Roma - Neonata gettata nel Tevere : l’autopsia rivela che la piccola è morta per asfissia : Come ci si attendeva, l’autopsia sul corpicino della neonata ha chiarito – almeno in parte – la vicenda della piccola ritrovata sabato pomeriggio, poco dopo le 16:00, da un pescatore di anguille mentre galleggiava nel Tevere a Centro Giano, località a sud del ponte sul Raccordo anulare di Roma. La bimba sarebbe deceduta per asfissia: l'esame effettuato dal dottor Mirko Massimilla, medico legale dell’università di Tor Vergata ha verificato come ...

Verona - Neonata nasce morta : “Forse uccisa dall’anestesia del dentista sulla mamma” : Una bimba, di nome Delia, è nata morta a Verona forse uccisa dall'anestesia praticata qualche giorno prima sulla mamma, al settimo mese di gravidanza, per cure dentarie. Dopo il trattamento, la donna ha cominciato ad avvertire fitte al ventre con contrazioni, ma, dopo il parto indotto, per la piccola non c'è stato nulla da fare. Indagini in corso.Continua a leggere