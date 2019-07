Di Maio stoppa la flat tax di Salvini Perplesso | priorità cuneo fiscale

M5s pronto a dire sì a Bagnai - ma su rimpasto Di Maio stoppa Salvini : Il M5s non si metterebbe di traverso sulla nomina di Alberto Bagnai, economista della Lega e presidente della Commissione Finanze del Senato, a ministro per i Rapporti con l'Unione europea, ma su un eventuale rimpasto di governo i pentastellati stoppano preventivamente Matteo Salvini. Bagnai, secondo i rumors di queste ore, è il primo candidato del Carroccio a prendere il posto di Paolo Savona, che nel marzo scorso ha lasciato il ministero per ...