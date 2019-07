Choc nel Wwf, i ranger del parco Salonga accusati di stupro di gruppo su donne incinte

(Di mercoledì 17 luglio 2019) Alcuni guardiani del, ilnazionale co-gestito dal Wwf nella Repubblica Democratica del Congo, hanno commesso stupri dinei confronti di, ucciso un abitante di un villaggio e torturato altre persone. E’ quanto emerge da un rapporto inedito, in possesso di Buzzfeed. La Ong internazionale per la protezione ambientale, inoltre, avrebbe cercato di insabbiare le conclusioni delle indagini. Wwf si difende e assicura che i presunti colpevoli sono stati sospesi e sono in attesa del processo.