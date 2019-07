Sul caso Savoini il Pd non darà tregua Parola di Zingaretti

Savoini non risponde ai magistrati Sul caso dei fondi russi alla Lega : DALL'ITALIA Chiara Appendino licenzia il vicesindaco Guido Montanari. “La decisione è una conseguenza delle sue frasi inqualificabili sul Salone dell’auto”, ha scritto su Facebook il sindaco di Torino: “Non vado avanti col freno tirato”. Le frasi di Montanari contro il Salone hanno contribuito a

Gianluca Savoini è stato interrogato dai pm di Milano nell’ambito dell’inchiesta Sul caso Lega-Russia : I giornali riferiscono che Gianluca Savoini – collaboratore di Matteo Salvini e presidente dell’associazione Lombardia-Russia – è stato interrogato oggi dalla procura di Milano. Savoini è indagato nell’inchiesta per corruzione internazionale sulla compravendita di petrolio che sarebbe stata negoziata allo

Alessandro Di Battista : "Salvini? Bugiardo. La difesa Sul caso Russia-Savoini è ridicola" : “Da qualche giorno non si sta parlando di Ong. Lo show dell’immigrazione dove tutti recitano la loro parte costringendo gli africani al ruolo di comparsa, per qualche ora si è fermato”, inizia così il post con cui Alessandro Di Battista attacca il vicepremier leghista. “Oltretutto Salvini il bugiardo è impegnato a mentire (la sua difesa sul caso Russia-Savoini è ridicola). Fino a quando il ...

Matteo Salvini Sul caso Savoini : "Non parlo di spie russe - non c'è niente da dire" : “Non abbiamo chiesto, né visto né preso un euro di finanziamento dall’estero. Mi occupo di vita reale e non di spionaggio. Punto. Mi sono stufato di ripeterlo”.Lo ha detto il ministro dell’Interno Matteo Salvini rispondendo ad una domanda sulla vicenda dei fondi russi. “Non intendo più parlare di soldi che non ho mai visto né chiesto”, ha risposto ad un’altra domanda ...

La Verità Sul caso Harry Quebert su Canale5 a settembre - il thriller con Patrick Dempsey in prima tv in chiaro : Un promo attualmente in rotazione sull'ammiraglia Mediaset annuncia l'arrivo della serie La Verità sul Caso Harry Quebert su Canale5 a settembre. Non c'è ancora una data precisa per il debutto del thriller con protagonista Patrick Dempsey, ma per Canale5 si tratterà di un titolo su cui puntare per aprire la nuova stagione televisiva. Già trasmessa da Sky Atlantic la scorsa primavera in anteprima assoluta per l'Italia, la serie tratta dal ...

Perché la linea di Salvini Sul caso Savoini è semplicemente ridicola : Sarà anche un genio della comunicazione e della politica, ma sul caso Savoini e sui rapporti con la Russia Matteo Salvini sta sbagliando tutto. Non chiarisce, non risponde alle domande, scarica pubblicamente Savoini (ma non lo denuncia), non tranquillizza i propri alleati del governo. E prova a sviare il dibattito pubblico con le solite provocazioni su rom e migranti.Continua a leggere

Le ultime Sul caso Savoini e il nuovo bus in fiamme a Roma : Salvini vorrebbe far credere che ai tavoli ufficiali dei vertici con Putin ci si può imbucare, cosa che sostiene aver fatto il suo amico Savoini. Ora, questa versione insaputista, se ci passate il neologismo, è offensiva per l'intelligenza di chi dovrebbe crederci ed è dannosa per la reputazione leg

Caso Emanuela Orlandi - mistero Sulle ossa delle principesse. La rivelazione : “Membri della Banda della Magliana sanno cosa è successo” [FOTO e VIDEO] : Regna ancora il mistero sul Caso di Emanuela Orlandi, la ragazza scomparsa in circostanze inspiegabili nel giugno del 1983. Ieri sono state aperte due tombe nel Cimitero Teutonico dopo diverse segnalazioni e il mistero si è infittito ulteriormente. Il giorno dopo l’apertura delle tombe, il Vaticano precisa che il risultato, che ha “sorpreso tutti”, “smentisce” l’ipotesi che Emanuela Orlandi fosse sepolta lì e ...

Due novità Sul caso Lega-Russia : Salvini ha negato qualsiasi collegamento con Savoini, ma è stato smentito, Repubblica ha scoperto che la Lega provò a legalizzare il finanziamento dall'estero dei partiti

Mistero Sul caso della scienziata scomparsa e ritrovata in un bunker : è morta per asfissia : morta per asfissia, questo il verdetto, riferisce CNN, che la Polizia greca ha diffuso all’indomani del ritrovamento del corpo di Suzanne Eaton, scienziata americana scomparsa da Chania, zona nord occidentale di Creta, e trovata in un vecchio bunker usato dai nazisti a Xamoudochori. Suzanne a Creta si trovava per motivi lavorativi, c’era un convegno nell’Accademia ortodossa di Gonia cui la biologa e ricercatrice ...

Cosa dimentica Travaglio Sul caso Mario Oliverio : In un lungo editoriale pubblicato mercoledì, dal titolo “Ma la Calabria è Italia?”, il direttore del Fatto quotidiano Marco Travaglio ha attaccato il Partito democratico per non aver ancora chiesto le dimissioni del presidente della Regione Calabria, Mario Oliverio, indagato per abuso d’ufficio e co

Pamela Perricciolo torna Sul caso Prati/Caltagirone : "Ci sono altre persone coinvolte" : Non è finita qui. Pensavate che il Prati gate avesse dato tutto quello che c'era da dare? Probabilmente dovremo ricrederci visto le ultime dichiarazioni di Pamela Perricciolo. Succede che 'Donna Pamela' è tornata a parlare della vicenda che ha scosso web, televisioni e giornali la scorsa primavera fra rivelazioni, sospetti, accuse e continui colpi di scena. Vladimir Luxuria: “Penso che Mark ...

Pd in pressing Sul caso Russia : Roma, 11 lug. (AdnKronos) – Partito democratico in pressing sul . La richiesta di chiarimenti arriva dal Senato, attraverso una nota della vicesegretaria dem Paola De Micheli: “Il leghista e ‘amico di Matteo’, , mentre si trova a Mosca con il vice premier Salvini, incontra ‘per puro caso’ dei misteriosi uomini d’affari russi con cui avrebbe trattato un finanziamento per la Lega in vista delle ...

Cinque risposte Sul caso Lega-Russia : Cosa sappiamo della registrazione diffusa da BuzzFeed, da dove arrivano i rapporti fra Salvini e la Russia e molto altro sull'inchiesta che sta agitando la politica italiana