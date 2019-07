(Di martedì 16 luglio 2019) "Mi sono costituito quando saputo di bimba ferita”, così Domenico Massari, autore dell’omicidio della ex Deborah Ballesio sabato notte, nel locale Aquario di via Nizza. L'uomo ha ammesso il movente economico, non quello passionale. Nel 2015dato fuoco al locale (nel qualeinvestito 300mila euro) e all'abitazione della donna, patteggiando per questo 3 anni e 2 mesi di reclusione.