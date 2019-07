Perché la mostra di Palazzo Strozzi è stata un record

Lega - Renzo Bossi : “Vi spiego Perché il processo contro di me è infondato”. E mostra multe e laurea albanese : “Vi mostrerò tutti i documenti ed il motivo per il quale da sette anni a questa parte continuo a ribadire che il reato per appropriazione indebita non esiste”. Così Renzo Bossi, in un video, con documenti alla mano torna a difendersi dalle accuse che nel 2012 le erano state mosse dalla Procura di Milano. “Nel mio processo iniziato nel 2012 vengo accusato di appropriazione indebita nei confronti della Lega Nord. Cioè avrei ...