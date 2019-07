Caso Savoini | Zingaretti | Salvini in Aula o il PD non darà tregua | Dossier

Sul Caso Savoini il Pd non darà tregua. Parola di Zingaretti : “Sia chiaro, noi non daremo tregua a Salvini finché lui o Conte non verranno in Parlamento a riferire nella sede propria la loro versione”. Parola di Nicola Zingaretti, Governatore del Lazio e segretario nazionale del Pd, oggi in un'intervista a la Repubblica. Per Zingaretti, deve essere “la procura, e non la politica” a dover accertare la verità sui presunti finanziamenti russi alla Lega negoziati da uno stretto collaboratore del ministro ...

DALL'ITALIA Chiara Appendino licenzia il vicesindaco Guido Montanari. "La decisione è una conseguenza delle sue frasi inqualificabili sul Salone dell'auto", ha scritto su Facebook il sindaco di Torino: "Non vado avanti col freno tirato". Le frasi di Montanari contro il Salone hanno contribuito a

Matteo Salvini e il Caso Savoini : "Non intendo più parlare di soldi che non ho visto" : Se da una parte Giuseppe Conte e Luigi Di Maio si sono appellati alla trasparenza per spingere Matteo Salvini a spiegare in Parlamento il ruolo del Carroccio nel caso Savoini, dall'altra il leader leghista, che ha sempre negato il coinvolgimento del presidente dell'associazione Italia Russia indagat

"Nel frattempo, mentre i riflettori vengono rivolti verso le navi delle ong, in Libia si muore. E si muore anche perché la Libia è, per l'ennesima volta, il campo di battaglie dell'imperialismo. Oggi soprattutto quello francese. Facemmo bene ad attaccare il neo-colonialismo macroniano. La Francia arma Haftar sperando di poter poi controllare il petrolio libico", va avanti Di Battista.

Lega : Di Battista - ‘Salvini bugiardo - difesa su Caso Savoini ridicola’ : Roma, 15 lug. (AdnKronos) – “Da qualche giorno non si sta parlando di ong. Lo ‘show’ dell’immigrazione dove tutti – da destra a sinistra – recitano la loro parte costringendo gli africani al ruolo di comparsa, per qualche ora si è fermato. Oltretutto Salvini il bugiardo è impegnato a mentire (la sua difesa sul caso Russia-Savoini è ridicola)”. Lo scrive su Facebook Alessandro Di ...

Gianluca Savoini è stato interrogato dai pm di Milano nell’ambito dell’inchiesta sul Caso Lega-Russia : I giornali riferiscono che Gianluca Savoini – collaboratore di Matteo Salvini e presidente dell’associazione Lombardia-Russia – è stato interrogato oggi dalla procura di Milano. Savoini è indagato nell’inchiesta per corruzione internazionale sulla compravendita di petrolio che sarebbe stata negoziata allo

Alessandro Di Battista : "Salvini? Bugiardo. La difesa sul Caso Russia-Savoini è ridicola" : “Da qualche giorno non si sta parlando di Ong. Lo show dell’immigrazione dove tutti recitano la loro parte costringendo gli africani al ruolo di comparsa, per qualche ora si è fermato”, inizia così il post con cui Alessandro Di Battista attacca il vicepremier leghista. “Oltretutto Salvini il bugiardo è impegnato a mentire (la sua difesa sul caso Russia-Savoini è ridicola). Fino a quando il ...

Matteo Salvini sul Caso Savoini : "Non parlo di spie russe - non c'è niente da dire" : “Non abbiamo chiesto, né visto né preso un euro di finanziamento dall’estero. Mi occupo di vita reale e non di spionaggio. Punto. Mi sono stufato di ripeterlo”.Lo ha detto il ministro dell’Interno Matteo Salvini rispondendo ad una domanda sulla vicenda dei fondi russi. “Non intendo più parlare di soldi che non ho mai visto né chiesto”, ha risposto ad un’altra domanda ...

Caso Savoini - Luigi Di Maio strappa : “Matteo Salvini vada in Parlamento a riferire” : Il vicepresidente del consiglio e ministro del lavoro Luigi Di Maio interviene nel dibattito apertosi dopo le rivelazioni di BuzzFeed e de L’Espresso, chiedendo a Matteo Salvini di accettare la richiesta di riferire in Parlamento e rilanciando la proposta di una commissione d’inchiesta sul finanziamento di tutti i partiti.Continua a leggere

Caso Lega-Russia - spunta la mail del consigliere di Salvini che invita Savoini alla cena a Roma per Putin : Il messaggio, inviato il 1° luglio, reca la firma digitale di D'Amico, consigliere del vicepremier leghista, che dice: "Non l'ho invitato io"

Perché la linea di Salvini sul Caso Savoini è semplicemente ridicola : Sarà anche un genio della comunicazione e della politica, ma sul caso Savoini e sui rapporti con la Russia Matteo Salvini sta sbagliando tutto. Non chiarisce, non risponde alle domande, scarica pubblicamente Savoini (ma non lo denuncia), non tranquillizza i propri alleati del governo. E prova a sviare il dibattito pubblico con le solite provocazioni su rom e migranti.Continua a leggere

Le ultime sul Caso Savoini e il nuovo bus in fiamme a Roma : Salvini vorrebbe far credere che ai tavoli ufficiali dei vertici con Putin ci si può imbucare, cosa che sostiene aver fatto il suo amico Savoini. Ora, questa versione insaputista, se ci passate il neologismo, è offensiva per l'intelligenza di chi dovrebbe crederci ed è dannosa per la reputazione leg

Giorgetti esclude un Caso Lega-Russia : "In giro tanti fanfaroni". Savoini : "Finirà come il Russiagate" : “C’è gente un po’ che millanta. Vale per tutti quelli che fanno politica. C’è in giro un sacco di gente che parla in nome e per conto del sottoscritto, chissà quante cose si inventa. Nel caso specifico a me sembra che qualche fanfarone le sparava grosse e qualcuno in modo opportunistico per chissà quali fini approfitta del fanfarone per gettare discredito su Salvini”. Giancarlo Giorgetti ...

**Lega : Pd chiede audizione Salvini - Savoini e ambasciatori su Caso Russia** : Roma, 11 lug. (AdnKronos) – Il Pd ha appena formalizzato in Commissione Affari Europei alla Camera la richiesta urgente di audizione di Matteo Salvini, Gianluca Savoini, Alberto Nardelli “e degli ambasciatori italiano in Russia e russo in Italia” sull’inchiesta di BuzzFeed. Lo rende noto il deputato dem Filippo Sensi in un tweet.L'articolo **Lega: Pd chiede audizione Salvini, Savoini e ambasciatori su caso Russia** ...