Alessandro “Stermy” Avallone è il volto eSport dell' Inter nella campagna Not

eurogamer

(Di martedì 16 luglio 2019) Tifosi e appassionati di calcio sapranno che in questo momento l'è alle prese con la costruzionea nuova squadra sotto il comando di Antonio Conte, ma, a quanto pare, il club nerazzurro pensa a 360 gradi e ha dato il via a una nuovamirata a portare il brand tra i grandi marchi globali.Lain questione è chiamata Not for Everyone e, attraverso essa, la società vuole "raccontare la nuova era. Quella che affronta le proprie sfide con coraggio e intraprendenza. E che accoglie a braccia aperte chi, come noi, vuole fare la differenza in campo e fuori", dichiara il Presidente Steven Zhang.Per raccontare la "nuova era", si è deciso di selezionare cinque personaggi che "sono arrivati a realizzare sé stessi in diversi campi". Tra i 5 protagonisti troviamo Airton Cozzolino, surfer e campione del mondo di kitesurf a soli 17 anni, Duan Jin Ting, ...

400 Bad Request

Bad Request

Your browser sent a request that this server could not understand.