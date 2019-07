Travolta da un' auto mentre butta la spazzatura | morta una giovane mamma

Scicli. Martina Aprile Travolta e uccisa da un’auto : Ancora una vittima della strada. Martina Aprile, 25 anni, è stata travolta e uccisa da un’automobile intorno alle 2 del

Incidente a Cava D'Aliga - Travolta da un'auto : muore Martina Aprile : Incidente stradale mortale la notte scorsa intorno alle ore 2 a Cava D’Aliga, frazione rivierasca di Scicli. muore a 24 anni, Martina Aprile

Avola - Travolta da un’auto mentre cammina per strada! Roberta muore a 21 anni - fermato un 19enne : travolta e uccisa da un'auto mentre camminava tranquillamente per strada. È morta così Roberta Racioppo, 21 anni di Avola, in provincia di Siracusa, ennesima vittima di incidente stradale in Italia. È successo la notte scorsa, intorno alle 3, nella zona di Mare Vecchio, in contrada Zuccara, cuore della Movida del piccolo centro siciliano: la ragazza stava passeggiando quando per cause che sono ancora in corso di accertamenti, una Ford Fiesta ...

Taranto - donna Travolta da auto pirata : Annarita Massafra è in fin di vita : Dall'ospedale "Santissima Annunziata" di Taranto non arrivano notizie confortanti per quanto riguarda Annarita Massafra, la donna di 51 anni brutalmente travolta sabato sera da un'auto pirata mentre si trovava alla festa rionale di San Pietro Bevagna, una frazione marittima di Manduria sulla costa ionica. Insieme a lei c'era la cognata, Silvana Foti, una 47enne, insieme a suo marito, Cosimo Lenti e al fratello di quest'ultimo, Gregorio, sposato ...

Treviso - 13enne in bicicletta Travolta da un’auto sul rettilineo : è gravissima : Grave incidente stradale nel pomeriggio a Casale sul Sile (Treviso): una ragazzina di tredici anni è stata travolta da una Mercedes mentre stava percorrendo via Cave. Subito soccorsa, attualmente la giovane è ricoverata in gravi condizioni in ospedale. Ancora da chiarire l'esatta dinamica dello schianto.

Pausini-Antonacci - tragedia prima del concerto : donna Travolta da un'auto - ha perso una gamba : tragedia ieri pomeriggio prima del concerto di Laura Pausini e Biagio Antonacci: una donna di 59 anni è stata travolta da un?auto nei pressi dello Stadio San Nicola, dove si teneva la...

Fa retromarcia con l'auto! Figlia Travolta e uccisa : Nulla da fare per la bambina di diciotto mesi finita sotto le ruote della macchina della madre. Villarbasse (Torino) - Nel fare retromarcia con la sua vettura nel cortile di casa ha inavvertitamente schiacciato ed ucciso la sua bambina di 18 mesi. Si è consumata in una manciata di secondi la tragedia familiare che ha gettato nella disperazione una famiglia da anni residente a Villarbasse - piccolo comune in provincia di Torino, in Piemonte ...

Lecce - Travolta in scooter da una minicar : muore 21enne - alla guida dell’auto un 15enne : Elisa Bascià, ventunenne di Cavallino (Lecce) alla guida dello scooter che l'altra notte è stato coinvolto in un incidente stradale, non ce l'ha fatta. Rintracciato il ragazzo alla guida della minicar che si era allontanato dopo lo schianto: si tratta di un quindicenne che si trovava in auto insieme a un amico coetaneo.Continua a leggere

Ottaviano : donna Travolta da autobus - ricoverata in codice rosso : Roma – A Roma una donna italiana e’ stata trasportata in codice rosso all’ospedale Santo Spirito dopo essere stata investita da un mezzo della linea 490 gestita da Atac. L’episodio si e’ verificato poco prima delle 9 in via Barletta, all’altezza di viale Giulio Cesare. Sul posto gli agenti del I gruppo della Polizia locale. L'articolo Ottaviano: donna travolta da autobus, ricoverata in codice rosso proviene da ...

Lecce - fa un incidente - esce dall'auto illesa per i rilievi e muore Travolta da un furgone : Terribile incidente poco dopo le 13 sulla Gallipoli - Leuca, lungo la statale 274 all'altezza dello svincolo per Baia Verde. Coinvolti quattro mezzi tra cui un camion e uno scooter. Ad avere la...

La loro auto Travolta da un Tir : morte tre amiche sulla A1 - partivano per la Spagna : Stavano raggiungendo l’aeroporto di Bologna per volare a Valencia e fare una sorpresa a un’amica, ma l’auto è stata travolta da un Tir: si è salvata solo una 23enne, grave