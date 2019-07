Sotto ogni bottiglia di plastica è stampato un numero | controllarlo è fondamentale | ecco

Salvini : "Ogni giorno un Sottosegretario M5s si alza e la spara. Lavorassero..." : Lo sfogo nasce dopo un'intervista di Spadafora (M5s) in cui il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio lo definisce esempio di "violenza verbale" nei confronti delle donne e di "sessismo".

LIVE Wimbledon 2019 in DIRETTA : risultati 6 luglio. Fognini Sotto di due set - in campo Berrettini. Barty ok - in scena Nadal e Stephens-Konta : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sesta giornata Wimbledon 2019. Si completano oggi i match del terzo turno nel tabellone maschile e femminile del terzo Slam dell’anno. Sono due gli azzurri che vanno a caccia degli ottavi di finale, Fabio Fognini e Matteo Berrettini. Il ligure aprirà il programma sul campo 14 contro l’americano Tennys Sandgren, numero 94 del ranking mondiale, che è alla sua seconda ...

LIVE Wimbledon 2019 in DIRETTA : risultati 6 luglio. Fabio Fognini e Matteo Berrettini si giocano l’accesso agli ottavi - il ligure Sotto di un set : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sesta giornata Wimbledon 2019. Si completano oggi i match del terzo turno nel tabellone maschile e femminile del terzo Slam dell’anno. Sono due gli azzurri che vanno a caccia degli ottavi di finale, Fabio Fognini e Matteo Berrettini. Il ligure aprirà il programma sul campo 14 contro l’americano Tennys Sandgren, numero 94 del ranking mondiale, che è alla sua seconda ...

LIVE Fognini-Fucsovics - Wimbledon 2019 in DIRETTA : 6-7 6-4 7-6 1-4 - il ligure si porta in vantaggio ma è Sotto di due break nel quarto : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-4 Altro errore di Fognini che è completamente fuori da questo set. 15-40 Un errore per parte e altre due palle break per Fucsovics. 0-30 Errore di Fognini e risposta vincente di Fucsovics. 1-3 Prima vincente di Fucsovics. 40-0 Passante di dritto in rete di Fognini. 30-0 Errore di dritto di Fognini. 1-2 Servizio e dritto vincente di Fognini. 40-15 Doppio fallo di Fognini. 40-0 Dritto vincente ...

LIVE Wimbledon 2019 in DIRETTA : risultati 2 luglio - Cecchinato eliminato - Berrettini passa al secondo turno! Caruso Sotto di due set con Simon. Attesa per Fognini e Gatto-Monticone : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata di Wimbledon. Sui celebri campi di Church Road godremo di un altri incontri di pregevolissima fattura e lo spettacolo non mancherà di certo. Spetterà alla campionessa in carica Angelique Kerber, numero 5 del ranking mondiale e del seeding, aprire il programma, impegnata nel derby con la connazionale Tatjana Maria. A seguire sarà la volta del “Maestro”, Roger Federer, ...

LIVE Wimbledon 2019 in DIRETTA : risultati 2 luglio - Cecchinato eliminato - Berrettini avanti due set a uno con Bedene - Caruso Sotto di due con Simon. Attesa per Fognini e Gatto-Monticone : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata di Wimbledon. Sui celebri campi di Church Road godremo di un altri incontri di pregevolissima fattura e lo spettacolo non mancherà di certo. Spetterà alla campionessa in carica Angelique Kerber, numero 5 del ranking mondiale e del seeding, aprire il programma, impegnata nel derby con la connazionale Tatjana Maria. A seguire sarà la volta del “Maestro”, Roger Federer, ...

LIVE Wimbledon 2019 in DIRETTA : risultati 2 luglio - Cecchinato eliminato - Berrettini avanti due set a uno con Bedene - Caruso Sotto di uno con Simon. Attesa per Fognini e Gatto-Monticone : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata di Wimbledon. Sui celebri campi di Church Road godremo di un altri incontri di pregevolissima fattura e lo spettacolo non mancherà di certo. Spetterà alla campionessa in carica Angelique Kerber, numero 5 del ranking mondiale e del seeding, aprire il programma, impegnata nel derby con la connazionale Tatjana Maria. A seguire sarà la volta del “Maestro”, Roger Federer, ...

LIVE Wimbledon 2019 in DIRETTA : risultati 2 luglio - Cecchinato eliminato - Berrettini pareggia il conto dei set con Bedene - Caruso Sotto di uno con Simon. Attesa per Fognini e Gatto-Monticone : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata di Wimbledon. Sui celebri campi di Church Road godremo di un altri incontri di pregevolissima fattura e lo spettacolo non mancherà di certo. Spetterà alla campionessa in carica Angelique Kerber, numero 5 del ranking mondiale e del seeding, aprire il programma, impegnata nel derby con la connazionale Tatjana Maria. A seguire sarà la volta del “Maestro”, Roger Federer, ...

LIVE Wimbledon 2019 in DIRETTA : risultati 2 luglio - Cecchinato eliminato - Berrettini Sotto di un set. Attesa per Fognini e Gatto-Monticone : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata di Wimbledon. Sui celebri campi di Church Road godremo di un altri incontri di pregevolissima fattura e lo spettacolo non mancherà di certo. Spetterà alla campionessa in carica Angelique Kerber, numero 5 del ranking mondiale e del seeding, aprire il programma, impegnata nel derby con la connazionale Tatjana Maria. A seguire sarà la volta del “Maestro”, Roger Federer, ...

Emis Killa : “‘Ste foto - ‘sti smartphone vi hanno dato alla testa”. E a FQMagazine : “L’Italia ha bisogno dei Sottotitoli in italiano per ogni cosa che viene detta” : O si ama o si odia. Emis Killa è uno dei rapper più importanti della scena musicale italiana, ma è anche produttore e conduttore televisivo. Senza peli sulla lingua e dotato di un’ironia pungente, spesso Emiliano Giambelli (è il suo vero nome) si scatena sui social per provocare chi lo legge. Provocazione volontaria o involontaria? Poco importa. Fatto sta che, forte di oltre 3 milioni di seguaci sui social e con alle spalle 25 ...

LIVE Roland Garros 2019 in DIRETTA : risultati 3 giugno. Djokovic e Thiem volano ai quarti - Fognini Sotto di due set : Buongiorno, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del secondo lunedì del Roland Garros 2019. Si completano gli ottavi di finale maschili e femminili con la disputa degli incontri della parte alta dei rispettivi tabelloni. Fari puntati, per l’Italia, su Fabio Fognini: il ligure si gioca il secondo accesso ai quarti di uno Slam contro il tedesco Alexander Zverev, con la prospettiva di giocarli per la prima volta. Nel 2011, infatti, non ci riuscì a ...

Forze dell'ordine Sotto attacco : ogni giorno 7 poliziotti feriti : Pina Francone Nel corso del 2018 sono stati aggrediti 2.646 uomini in divisa: il 47,8% dei casi ha visto immigrati commettere le violenze I numeri parlano chiaro. In tutto il 2018 sono state registrare 2.646 aggressioni alle Forze dell'ordine italiane, per una media di sette uomini di polizia feriti al giorno. Insomma, un bollettino di guerra. E poi c'è un altro dato. Nella metà (o quasi) dei casi – per l'esattezza, il 47,8% delle ...

LIVE Roland Garros 2019 in DIRETTA : risultati 1° giugno. Fognini batte Bautista Agut e sfiderà Zverev! Caruso Sotto di due set : Osaka fuori : Buongiorno, e benvenuti anche per quest’oggi alla DIRETTA LIVE del Roland Garros, con la settima giornata. Si concludono gli incontri di terzo turno nei tabelloni maschile e femminile, con l’aggiunta, oltre ai programmati match della parte alta degli stessi, delle due sfide sospese ieri per oscurità: quelle tra Stan Wawrinka e Grigor Dimitrov e tra Stefanos Tsitsipas s Filip Krajinovic, con lo svizzero e il greco avanti per due set a ...

LIVE Roland Garros 2019 in DIRETTA : risultati 1° giugno. Fognini batte Bautista Agut e sfiderà Zverev! Caruso Sotto di due set : Wawrinka agli ottavi : Buongiorno, e benvenuti anche per quest’oggi alla DIRETTA LIVE del Roland Garros, con la settima giornata. Si concludono gli incontri di terzo turno nei tabelloni maschile e femminile, con l’aggiunta, oltre ai programmati match della parte alta degli stessi, delle due sfide sospese ieri per oscurità: quelle tra Stan Wawrinka e Grigor Dimitrov e tra Stefanos Tsitsipas s Filip Krajinovic, con lo svizzero e il greco avanti per due set a ...