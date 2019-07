Savoini | via all’interrogatorio Il manager | «Dissi a Salvini di non andare al

Fondi russi alla Lega - Claudio D’Amico è l’altra ombra di Salvini in Russia : almeno 5 viaggi insieme a Mosca (e con Savoini) : Palazzo Chigi tira in ballo Claudio D’Amico. E’ stato il “consigliere per le attività strategiche di rilievo internazionale” di Matteo Salvini, spiega una nota della presidenza del Consiglio, a “sollecitare” l’invito di Gianluca Savoini al Forum di dialogo italo-russo e alla cena organizzata il 4 luglio a Villa Madama in onore di Vladimir Putin. Grande sostenitore della legittimità dell’occupazione ...

Salvini e Savoini : 9 viaggi insieme in Russia in 4 anni : Sono già passati diversi giorni da quando l'inchiesta pubblicata da BuzzFeed News ha riacceso i riflettori sui legami tra la Lega e la Russia e i presunti finanziamenti illeciti al partito che erano stati discussi nel corso di un incontro segreto a Mosca il 18 ottobre dello scorso anno, proprio mentre il Ministro dell'Interno Matteo Salvini si trovava in visita nella capitale russa.Il leader della Lega non era presente a quell'incontro, che a ...

Russiagate-Lega - Salvini scarica Savoini : "Non l'ho inviato io - non so cosa facesse" : Il vicepremier si difende: "cosa faceva a quel tavolo? Chiedetelo a lui". Anche il presidente del Consiglio Giuseppe Conte...