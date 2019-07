«Omosessuale» sull’anamnesi L’Arcigay | «Il medico corretto»

vanityfair

(Di lunedì 15 luglio 2019) Anamnesi: «Lavora come cuoco. Fuma circa 15 sigarette al dì. Beve saltuariamente alcolici, nega allergie». E subito dopo: «, compagno stabile». Una precisazione che non è piaciuta al paziente, dimesso dall’ospedale di Alessandria, a cui si era rivolto per un forte mal di testa. «Cosa c’entra? Perché lo specifichi? È un dettaglio che posso decidere di tenere riservato, ma che adesso dovrò quantomeno condividere con il miodi base. E se lui non lo sapesse? E se io non volessi farlo sapere? Mi chiedo: ci sarà mai una anamnesi con scritto “eterossessuale con compagno stabile”?», si è domandato il paziente, che ha pubblicato una foto della lettera di dimissioni su Facebook, scatenando indignazione e polemica. Antonello Soro, Garante per la protezione dei dati personali, lo ha difeso a spada tratta: «È un dato sicuramente irrilevante a fini della diagnosi, come anche delle ...