Non sei tu a decidere

Tuffi - Mondiali 2019 : sesto oro in sei gare per la Cina - trionfo per Shi e Wang nel sincro tre metri. Bertocchi-Pellacani None : Tutto come previsto ed era inevitabile, vista la tradizione in questa gara e la bravura della coppia cinese, per una volta non giovane, ma “esperta”: Shi Tingmao e Wang Han (entrambe classe ’91), dominano la finale dal trampolino 3 metri sincro (prova nella quale le asiatiche non perdono da 21 anni ai Mondiali), staccano la concorrenza e regalano alla propria nazione la sesta medaglia d’oro in sei gare previste finora nei ...

Lewis Hamilton F1 - GP Gran Bretagna : “Bello correre in casa - Non mi paragono a nessuno. Sei vittorie? Bella statistica” : Come ampiamente previsto e preventivabile, Lewis Hamilton è stato il Grande protagonista della conferenza stampa che ha sancito il via ufficiale del fine settimana del Gran Premio di Gran Bretagna 2019 di Formula Uno. Il pilota della Mercedes, il padrone di casa più illustre nel weekend di Silverstone, sbarca sulla pista del Northamptonshire con un ampio margine di vantaggio in classifica generale sugli inseguitori (+31 punti su Valtteri Bottas, ...

M. ha 27 anni ed è un bracciante invisibile : senza documenti Non sei nessuno : “I documenti sono come le fondamenta di una casa, non puoi costruire una casa senza fondamenta. Lo stesso vale qui, non puoi costruire nulla senza documenti”. M. ha 27 anni, è originario del Ghana e queste sono parole sue. Se l’inizio di luglio significa per tutti anche l’inizio dell‘estate, per M., invece, oggi è un giorno come un altro trascorso nelle campagne della provincia di Foggia. M. è un lavoratore stagionale o, come ...

IanNone bacchetta la De Lellis : "Hai fatto la fi... - poi ci sei cascata" - : Gianni Nencini In una Stories di Instagram, Giulia De Lellis rimprovera il comportamento di Andrea Iannone che porta molti fan a pensare che sia arrogante, Una Stories di Instagram pubblicata qualche giorno fa da Giulia De Lellis ha fatto molto discutere sulle sue dinamiche di coppia insieme a Andrea Iannone. La giovane influencer sta sorseggiando quello che all'apparenza sembra un cocktail alla frutta e rivolgendosi ai suoi follower ...

Cristiano Malgioglio viene offeso all'Isola dei famosi spagnola : 'Non so chi sei' - Video : Cristiano Malgioglio sbarca in Spagna nelle vesti di opinionista speciale per una notte all'Isola dei famosi, il reality show della sopravvivenza che in terra iberica è chiamato 'Superviventes'. La presenza del 're Mida' dei reality show non è passata affatto inosservata neppure in Spagna, al punto che Cristiano è stato protagonista di accesi scontri con la concorrente Violeta, la quale si è fatta notare al grande pubblico per aver avuto un ...

Per attaccare Salvini - il M5S gli dà dell’Higuain : «Non sei Maradona» : La polemica sull’immigrazione Il M5S sdogana una volta e per tutte Higuain come termine di paragone denigratorio. Sei un Higuain, come a dire che sei uno che non vale abbastanza. La trovata è farina del sacco di Manlio Di Stefano sottosegretario grillino agli Esteri che ieri su Facebook ha scritto uno status in cui, senza nominarlo, ha preso di petto il comportamento di Salvini sull’immigrazione. Se ti senti Maradona e poi giochi ...

Salvini attacca Trenta e Tria : "Spesso lasciato solo" | Di Stefano : "Non sei Maradona - ma Higuain fuori forma" : Il vicepremier: "Qualche volta lasciato solo da Tria e Trenta". Replica il sottosegretario Di Stefano: "Giochi sempre da solo, non sei Maradona ma un Higuain fuori forma"

Il sindaco di Milano Beppe Sala condannato a sei mesi per Expo. Lui : "Non lascio" : Il sindaco di Milano Giuseppe Sala, ex ad di Expo, è stato condannato a semi mesi di reclusione, convertiti in pena pecuniaria di 45 mila euro, nel processo milanese in cui era imputato per falso materiale e ideologico per la presunta retrodatazione di due verbali con cui, nel maggio del 2012, sono stati sostituiti due componenti della commissione di gara per l’assegnazione del maxi appalto per la Piastra dei servizi ...

No-vax - il filantropo Selz Non piace più ai musei : L'infallibile modello filantropico statunitense vacilla sotto i colpi delle inchieste delle principali testate nazionali. Uno dopo l'altro i membri dei board dei maggiori musei del paese vengono passati al...

Martina Nasoni e Daniele Dal Moro litigano su IG - lei : 'Falla finita - Non sei spiritoso' : Da quando è finito il Grande Fratello 16, Martina Nasoni e Daniele Dal Moro hanno iniziato a frequentarsi. Nell'ultimo però sembra che tra i due qualcosa sia andato storto. In una diretta Instagram della vincitrice del reality-show, Martina e Daniele hanno avuto uno scontro. Nel corso di una diretta social iniziata dalla giovane umbra per interagire con i suoi fan, Dal Moro ha iniziato a stuzzicare la gieffina. L'imprenditore veronese più che ...

Sea Watch - Carola Rackete ai domiciliari dalla Nonnina di Lampedusa ma Non sopporta i sei cani e i sei gatti : Carola Rackete si trova agli arresti domiciliari nella casa isolata di una signora di 74 anni, nell'entroterra di Lampedusa lontana dalle spiagge e dal mare, senza televisione, cellulare e internet. Si tratta riporta La Repubblica, di una villetta a un piano con il giardino e una piccola terrazza es

MotoGp – Vinales tra dediche ed elogi ad Assen : “quando sei in un periodo Non buono è importante l’aiuto di chi hai intorno” : Maverick Vinales euforico dopo la vittoria ad Assen: le parole dello spagnolo della Yamaha al termine del Gp d’Olanda Maverick Vinales riporta la Yamaha sul gradino più alto del podio: lo spagnolo del team di Iwata è il vincitore del Gp d’Olanda. Una gara impeccabile oggi ad Assen per Vinales, che ritrova un sorriso speciale, che vale tanto, lasciandosi alle spalle Marquez e Quartararo. Alessandro La ...

Temptation Island - Antonella a Francesco Chiofalo : “Non sei un malato” : Temptation Island: Francesco Chiofalo riceve una lettera da Antonella Fiordelisi Qualche tempo fa, come i lettori di DiPiù sicuramente ricordano, Francesco Chiofalo aveva scritto una lettera, pubblicata sul n° 21 del settimanale, indirizzata alla fidanzata Antonella Fiordelisi, alla quale comunicava il suo desiderio di lasciarla, per non obbligarla a stargli a fianco durante la lotta contro la malattia (l’ex concorrente di Temptation ...