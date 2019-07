Huawei ha due fonti di approvvigionamento per ogni componente | ma esistono delle

Si affaccia in Europa l’aggiornamento B178 anche per Huawei P30 : due grosse novità in arrivo : Sono novità interessanti ed importanti quelle emerse proprio in queste ore per quanto riguarda il cosiddetto Huawei P30, in riferimento alla patch di giugno che potrebbe riservarci più novità del previsto. Tutto ruota attorno ad alcune segnalazioni raccolte online in queste ore in merito alla patch B178, secondo cui possiamo collocare lo smartphone sullo stesso piano del fratello maggiore, come abbiamo avuto modo di riscontrare pochi giorni fa ...

Giornata di passerelle per Huawei P30 e P30 Pro : arrivano due riconoscimenti in poche ore : Giornata di passerelle e riconoscimenti per i più recenti top di gamma di Huawei, P30 e P30 Pro

Huawei ha costruito due terzi delle reti 5G al di fuori della Cina : (Foto: PA Wire/PA Images / IPA) Huawei ha fatto sapere che la sua tecnologia 5G è presente in circa due terzi delle apparecchiature che formano le reti per internet mobile di quinta generazione al di fuori della Cina. A dare l’annuncio è stato Ryan Ding, presidente del team di business carrier della compagnia, durante una conferenza del settore. Tech Chrunch riporta che attualmente Huawei è il più grande produttore al modo di dispositivi per le ...

Huawei MediaPad M6 è ufficiale e arriverà in due versioni con Kirin 980 e audio Harman Kardon : Huawei MediaPad M6 è ufficiale e arriverà in due varianti dotate di display da 8,4 o da 10,8 pollici: scopriamo caratteristiche tecniche, immagini, design, prezzi e date di uscita.

Huawei - il bando Usa causerà 30 miliardi di minori ricavi in due anni. L’ad : “Ridurremo la produzione” : Il bando del presidente degli Stati Uniti Donald Trump nei confronti di Huawei causerà un danno stimato all’azienda di circa 30 miliardi di dollari di fatturato nei prossimi due anni. I conti li ha presentati il fondatore e presidente del gruppo cinese Ren Zhengfei, affermando che la compagnia sarà costretta a “ridurre la produzione, ma la mossa americana non ci fermerà”. In termini di ricavi, si tratta di una perdita del 30% ...

Huawei produrrà 30 miliardi di dollari di ricavi in meno nei prossimi due anni - dice il suo fondatore : Il fondatore e presidente di Huawei, Ren Zhengfei, ha detto che la sua azienda produrrà 30 miliardi di dollari di ricavi in meno nel prossimo biennio, rispetto alle precedenti previsioni. Ren ha paragonato Huawei a un “aeroplano seriamente danneggiato”, aggiungendo

Due grossi plus extra per i vari Huawei Mate 20 tramite l’aggiornamento EMUI 9.1 : Ci apprestiamo a vivere mesi estivi molto caldi per tutti coloro che in questi mesi si sono lasciati sedurre dalla famiglia dei cosiddetti Huawei Mate 20. Indipendentemente dallo smartphone scelto, infatti, questi dispositivi non si limiteranno a ricevere l'aggiornamento con la tanto attesa interfaccia EMUI 9.1, ma anche alcune funzionalità extra che potrebbero fare la differenza, almeno stando alle indiscrezioni che abbiamo avuto modo di ...

TENAA rivela che Huawei P30 sarà presto disponibile in due nuove varianti - in Cina : Huawei P30 è recentemente apparso su TENAA con il codice ELE-AL00m e presto potrebbe essere disponibile in due nuove varianti in Cina. La prima delle nuove varianti viene fornita con 12 GB di RAM e probabilmente 256 GB di spazio di archiviazione, tuttavia nell'elenco è presente anche una variante con 6 GB RAM che dovrebbe avere 64 GB di spazio di archiviazione. L'articolo TENAA rivela che Huawei P30 sarà presto disponibile in due nuove ...

Huawei P30 e P30 Pro si aggiornano con la possibilità di registrare video con due fotocamere : Huawei sta aggiornando i suoi smartphone di punta, P30 e P30 Pro, con la versione 9.1.0.156 della EMUI. Al momento la sua diffusione pare essere limitata al Canada e ancora non sappiamo quanti e quali miglioramenti sono stati apportati al software. Possiamo però anticiparvi l'arrivo di una funzionalità annunciata dall'azienda durante il lancio e finora