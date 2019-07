Federer | Spero di avervi dato il coraggio di credere che a 37 anni non è tutto

huffingtonpost

(Di lunedì 15 luglio 2019) La finale 2019 di Wimbledon tra Novak Djokovic e Rogerè già entrata nella storia. Il match del 14 luglio 2019, il più lungo di sempre, ha incoronato il tennista serbo ma lo svizzero, nelle dichiarazioni post partita, non si abbatte: “diildiche a 37non èfinito”. “At 37, it’s not over yet!"For @roger, the pursuit of more Grand Slam glory continues...#Wimbledonpic.twitter.com/Y1o1b1tjf4— Wimbledon (@Wimbledon) 14 luglio 2019“Mi sento bene, ovviamente ci vorrà del tempo per riprendermi, - ha spiegatosubito dopo dopo il match - anche fisicamente, ma va bene. Non potevo dare di più, ho, sento che è giusto così. Sono ancora in piedi e auguro a tutti i 37enni di potersi sentire così”. Djokovic ha ...

