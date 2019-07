UOMINI E DONNE Clarissa e Federico genitori? ' Lavori in corso' | Trono Classico

UOMINI e Donne - Nilufar Addati finisce in ospedale per dolori al basso ventre : "C'è un problema" - : Serena Granato L'ex tronista del dating-show di Maria De Filippi ha fatto sapere ai follower di essere finita in ospedale, a seguito di alcuni dolori lancinanti accusati al basso ventre Brutto spavento per una delle troniste di Uomini e Donne più amate dal pubblico di Canale 5. L'ex pupilla di Maria De Filippi, Nilufar Addati, ha fatto sapere ai suoi follower che si è vista costretta a recarsi in ospedale, dopo aver accusato dei ...

UOMINI e Donne gossip Clarissa e Federico - figlio in arrivo : la confessione : Clarissa e Federico dopo il matrimonio, come procede? L’ex tronista si racconta Clarissa e Federico dopo il matrimonio potrebbero diventare molto presto genitori! La notizia di Clarissa Marchese incinta potrebbe infatti giungere da un momento all’altro. No, non è ancora il momento di parlare di gravidanza in corso, ma la coppia ha fatto sapere che […] L'articolo Uomini e Donne gossip Clarissa e Federico, figlio in arrivo: la ...

UOMINI e Donne/ Sara Affi Fella e Luigi Mastroianni : scontro social! - Trono Classico - : Ecco tutte le principali indiscrezioni sui potenziali tronisti della nuova stagione del Trono Classico di Uomini e Donne.

UOMINI e Donne news : dedica di Luigi a Irene - poi interviene Giulio “Anch’io lo amo” : news Uomini e Donne, Luigi Mastroianni e Irene Capuano innamorati più che mai Luigi Mastroianni ha dedicato delle parole dolcissime a Irene Capuano mostrando quanto il suo amore per lei sia cresciuto dal momento della scelta a Uomini e Donne: “Sei gelosa, lunatica, psico, a volte nervosa e spesso istintiva e odiosa – questo l’inizio […] L'articolo Uomini e Donne news: dedica di Luigi a Irene, poi interviene Giulio ...

UOMINI e Donne : Mara Fasone smentisce l'amore con Jeremias - : Alessandro Pagliuca A Uomini e Donne Mara Fasone ha smentito il suo flirt con Jeremias Rodriguez sbottando contro la Marzano In questi giorni si sta consumando una vera e propria guerra social tra l'influencer Deianira Marzano e l'ex tronista di Uomini e Donne Mara Fasone. Le due protagoniste sono entrate in conflitto tra loro a causa di alcune dichiarazioni fatte dalla Terribile contro l'ex concorrente del talk show di Maria De ...

Andrea e Natalia - è crisi dopo UOMINI e Donne? Tanti dubbi - lui spiega tutto : Natalia Paragoni e Andrea Zelletta sono in crisi? Una storia d’amore chiacchieratissima Andrea Zelletta e Natalia Paragoni sono sempre più affiatati dopo la scelta a Uomini e Donne, e non avevamo molti dubbi sul fatto che non sarebbero scoppiati subito come le altre coppie uscite dal programma, perché quando lei scelse di corteggiarlo era evidente […] L'articolo Andrea e Natalia, è crisi dopo Uomini e Donne? Tanti dubbi, lui spiega ...

Nilufar Addati in ospedale - come sta la ex tronista di UOMINI e donne : Piccola disavventura per Nilufar Addati, la bella ex tronista di Uomini e donne, che è finita in ospedale. È stata lei stessa a informare i numerosi follower su Instagram di essersi sentita male con forti dolori al basso ventre che l’hanno spinta a richiedere l’intervento dei medici. Così è stata ricoverata all’ospedale Grassi di Roma e dopo essere stata dimessa ha deciso di raccontare si seguaci quanto accaduto. Che cosa ha ...

Gossip UOMINI e donne - Luigi Mastroianni ironizza sulla Nasti : 'Io come Campoli' : La relazione di Angela Nasti e Kevin Bonifazi è la notizia del giorno per il Gossip di Uomini e donne. L'ex tronista di Uomini e donne, che circa un mese e mezzo fa ha concluso la sua avventura televisiva insieme ad Alessio Campoli, è stata pizzicata insieme al calciatore del Torino a Napoli. E non appena le foto hanno cominciato a rimbalzare sul web, ha rilasciato su Instagram una dichiarazione che conferma indirettamente tale flirt. Le sue ...

Gossip UOMINI e Donne - Luigi solidale con Alessio : la confessione : Luigi Mastroianni di Uomini e Donne si rivede in Alessio Campoli: la confessione Luigi Mastroianni, poco fa, ha scritto un post sibillino che ha spiazzato tutti i fan. Cosa ha detto l’ex tronista di Uomini e Donne? In pratica ha scritto un commento su instagram in cui si è paragonato ad Alessio Campoli, il quale si è lasciato da poco con Angela, asserendo schiettamente: “29 maggio Ibiza, 15 giorni serie A…‘Io mi rivedo molto ...

UOMINI E DONNE/ Antonio Moriconi si è fidanzato? Gli indizi - Trono Classico - : Ecco tutte le principali indiscrezioni sui potenziali tronisti della nuova stagione del Trono Classico di UOMINI e DONNE.

Nilufar Addati di UOMINI e Donne in ospedale... ecco come sta : Solo qualche giorno fa Nilufar Addati finiva al centro del gossip per uno scatto a dir poco sensuale. La ex tronista ha condiviso una foto che la ritrae su una terrazza di Parigi con indosso solo un basco nero. Le unghie bianche e il rossetto rosso a contrasto, il gomito a coprile il seno nudo e il tatuaggio in vista sul fianco. Una foto nell’insieme bella, artistica e affatto volgare che ha chiaramente scatenato i suoi tanti follower. Ma oggi ...

UOMINI e Donne : Angela Nasti si è fidanzata. I fan reagiscono male : Angela Nasti si è fidanzata dopo Uomini e Donne: la reazione dei fan Angela Nasti ha terminato il suo percorso a Uomini e Donne scegliendo Alessio Campoli. La storia con l’ex corteggiatore è durata meno di un gatto in tangenziale, la coppia è scoppiata subito dopo la fine del programma e ora la giovane influencer ha confermato di essersi fidanzata con Kevin Bonifazi, noto calciatore. I fan della trasmissione, ovviamente, non hanno ...

UOMINI e Donne - Angela conferma la storia con Bonifazi : silenzio rotto : Uomini e Donne: Angela Nasti rompe il silenzio e conferma la storia con Kevin Bonifazi. Arriva anche l’intervento della sorella Chiara: “Possiamo mantenerci da sole” Mancava soltanto l’ufficialità. Ora è arrivata anche quella: Angela Nasti e Kevin Bonifazi sono una coppia. L’ex tronista di Uomini e Donne e il calciatore in forza al Torino stanno […] L'articolo Uomini e Donne, Angela conferma la storia con ...

Anticipazioni UOMINI e donne : Alessandro Zarino da Temptation Island al trono (RUMORS) : Mancano poco più di due mesi all'inizio della stagione 2019-20 di Uomini e donne che esordirà ufficialmente su Canale 5 lunedì 16 settembre. Ma nonostante la lunga attesa, la curiosità dei telespettatori non manca: chi saranno i nuovi protagonisti del trono Classico? Verranno scelti altri volti noti o personaggi estranei al mondo della televisione come viene chiesto a gran voce in rete? L'ultima stagione, infatti, non è stata facile per Maria De ...