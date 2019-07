ilfattoquotidiano

(Di sabato 13 luglio 2019) “Fermate questo scempio, intervenite per evitare che idel piccolo Alessio D’Antonio possano essereda undi chi lo ha ucciso“. È l’appello di Paolo, il giornalista siciliano sotto scorta dopo una serie di aggressioni e di minacce di morte da parte dei clan di mafia. Il cronista fa riferimento a quanto accaduto a Vittoria l’11 luglio, quando un pregiudicato che guidava ubriaco e drogato ha travolto due cuginetti di 11 e 12 anni nel centro del comune in provincia di: un ragazzino è morto, l’altro ha perso entrambe le gambe ed è in gravissime condizioni. Il Comune di Vittoria (retto da un commissario straordinario dopo lo scioglimento della giunta per infiltrazioni mafiose) ha dichiarato il lutto cittadino, la Procura indaga anche sui tempi dei soccorsi, ma a tenere banco sono idell’undicenne, che si ...

Italia_Notizie : Ragusa, 11enne investito. Borrometi: “Evitate che i funerali siano fatti da un amico di chi lo ha ucciso” - TitoBorsa : RT @fattoquotidiano: Ragusa, 11enne investito. Borrometi: “Evitate che i funerali siano fatti da un amico di chi lo ha ucciso” https://t.co… - ClaudioZavatti1 : RT @fattoquotidiano: Ragusa, 11enne investito. Borrometi: “Evitate che i funerali siano fatti da un amico di chi lo ha ucciso” https://t.co… -