Lutto in casa Real Madrid | tristezza per la morte del fratello di Zidane | Farid non ce

Grave Lutto in casa Napoli - è morto il padre di Ospina : Grave lutto nelle ultime ore in casa Napoli, è morto il padre del portiere David Ospina. La notizia è stata comunicata direttamente dal club azzurro attraverso un comunicato ufficiale. “Il Presidente Aurelio De Laurentiis, i dirigenti, lo staff tecnico, la squadra e tutta la SSC Napoli esprimono profondo cordoglio e si uniscono al dolore di David Ospina e della sua famiglia per la scomparsa del caro padre Hernan”. E’ ...

Lutto in casa Agnelli - Clemente Ferrero de Gubernatis muore giocando allo Juventus Stadium : La tragedia durante la tradizionale partita per il ritrovo annuale dei tanti i rami della famiglia Agnelli. L'imprenditore...

Lutto in casa Lazio - è morto Nello Governato : centrocampista degli anni ’60 e ’70 : “La S.S. Lazio, il suo Presidente, l’allenatore, i giocatori e tutto lo staff esprimono profondo cordoglio per la scomparsa dell’ex calciatore e dirigente biancoceleste Nello Governato e si uniscono al dolore della famiglia”. E’ questo il messaggio pubblicato della Lazio che piange la scomparsa dell’ex centrocampista biancoceleste degli anni ’60 e ’70, è morto nella notte all’età di 80 ...

Le notizie del giorno – Lutto in casa Inter - colpaccio Napoli - muore un arbitro : muore GIOVANE CALCIATORE Inter – Gravissimo Lutto in casa Inter. Non ce l’ha fattaMaicol Lentini, ex calciatore del vivaio nerazzurro che da tempo lottava contro una malattia che nel 2017 l’aveva costretto a lasciare la squadra. Il calciatore di 15 anni è stato colpito da un malore mentre si trovava in casa a Zerbolò, in provincia di Pavia. “FC Internazionale Milano partecipa commossa al dolore per la scomparsa del giovane Maicol ...

Gravissimo Lutto in casa Inter - è morto il giovane Maicol Lentini : Gravissimo lutto in casa Inter. Non ce l’ha fatta Maicol Lentini, ex calciatore del vivaio nerazzurro che da tempo lottava contro una malattia che nel 2017 l’aveva costretto a lasciare la squadra. Il calciatore di 15 anni è stato colpito da un malore mentre si trovava in casa a Zerbolò, in provincia di Pavia. “FC Internazionale Milano partecipa commossa al dolore per la scomparsa del giovane Maicol Lentini –si legge ...