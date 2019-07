LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA | risultati 13 luglio Attesa per la pallanuoto

oasport

(Di sabato 13 luglio 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DELLE19.11 CALCIO – Sbaglia Salamatov!!!! L’Italia vince la medaglia di bronzo!!!! Italia-Russia 6-5 dcr (2-2 al 90′)! 19.10 CALCIO – Strada segna il quinto tiro dell’Italia! 19.09 CALCIO – Segna anche Kirsanov. 19.09 CALCIO – Gol di Mercadante! 19.08 CALCIO – Sbaglia anche Kuftin! 19.08 CALCIO – Errore di Collodel. 19.07 CALCIO – Gol di Nasyrov. 19.05 CALCIO – Segnano anche Iusupov e Ruzzittu. 19.03 CALCIO – Sbrissa non sbaglia! 19.02 CALCIO – Italia e Russia vanno ai calci di rigore. 19.00FEMMINILE – Bronzo alla Russia, spazzato via il Canada per 22-7. Alle ore 20.00 Italia-Ungheria per l’oro. 18.57 CALCIO – Beffa per l’Italia: al 93′ pareggia Pogorelov su assist di ...

