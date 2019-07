Traffico Roma del 12-07-2019 ore 13 | 30

Traffico Roma del 12-07-2019 ore 12 : 30 : PERMANGONO RALLENTAMENTI SULLA VIA SALARIA PER UNA RIDUZIONE DI CARREGGIATA TRA VILLA SPADA E L’AEROPORTO DELL’URBE IN DIREZIONE TANGENZIALE. RALLENTAMENTI SULLA VIA AURELIA ANTICA PER UN SENSO UNICO ALTERNATO TRA VIA DI TORRE ROSSA E LARGO DON LUIGI GUANELLA . RIPERCUSSIONI ANCHE IN VIA DI BRAVETTA. UN INCIDENTE RALLENTA IL Traffico IN VIA BALDO DEGLI UBALDI SIAMO IN PROSSIMITA’ DI VIA GRAZIANO. SEMPRE PER INCIDENTE IL Traffico RALLENTA SULLA ...

Traffico Roma del 12-07-2019 ore 10 : 30 : RALLENTAMENTI E CODE SULLA VIA FLAMINA DAL VIADOTTO GIUBILEO DEL 2000 E VIA DEI DUE PONTI VERSO IL CENTRO CITTA’-. STESSA SITUAZIONE SULLA VIA SALARIA TRA VIA DI VILLA SPADA E L’AEROPORTO DELL’URBE IN DIREZIONE TANGENZIALE. INCOLONNAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA TOR CERVARA ALLA TANGENZIALE EST. UN INCIDENTE RALLENTA IL Traffico SULLA CRISTOFORO COLOMBO IN PROSSIMITA’ DI VIA DELL’UMANESIMO. RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ANCHE IN VIA DI ...

Traffico Roma del 12-07-2019 ore 09 : 30 : RALLENTAMENTI E CODE SULLA VIA FLAMINA DAL VIADOTTO GIUBILEO DEL 2000 E VIA DEI DUE PONTI VERSO IL CENTRO CITTA’-. STESSA SITUAZIONE SULLA VIA SALARIA TRA VIA DI VILLA SPADA E L’AEROPORTO DELL’URBE IN DIREZIONE TANGENZIALE. INCOLONNAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA TOR CERVARA ALLA TANGENZIALE EST. UN INCIDENTE RALLENTA IL Traffico SULLA CRISTOFORO COLOMBO IN PROSSIMITA’ DI VIA DELL’UMANESIMO. RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ANCHE IN VIA DI ...

Traffico Roma del 12-07-2019 ore 09 : 00 : TRAFFICATA LA VIA FLAMINA CON RALLENTAMENTI TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI VERSO IL CENTRO CITTA’-. STESSA SITUAZIONE SULLA VIA SALARIA TRA VIA DI VILLA SPADA E L’AEROPORTO DELL’URBE IN DIREZIONE TANGENZIALE. RALLENTAMENTI E CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO ANULARE FINO ALLA TANGENZIALE EST. UN INCIDENTE RALLENTA IL Traffico SULLA CRISTOFORO COLOMBO IN PROSSIMITA’ DI VIA DELL’UMANESIMO. RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ANCHE IN ...

Traffico Roma del 12-07-2019 ore 08 : 00 : TRAFFICATA LA VIA FLAMINA CON RALLENTAMENTI TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI VERSO IL CENTRO CITTA’-. STESSA SITUAZIONE SULLA VIA SALARIA TRA VIA DI VILLA SPADA E L’AEROPORTO DELL’URBE IN DIREZIONE TANGENZIALE. SI VIAGGIA A RILENTO ANCHE SULLA VIA TIBURTINA ALL’ALTEZZA DI SETTECAMINI DIREZIONE CENTRO CONSUETI RALLENTAMENTI E CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO ANULARE FINO ALLA TANGENZIALE EST. A Roma SUD INCOLONNAMENTI A TRATTI ...

Traffico Roma del 11-07-2019 ore 20 : 00 : un incendio CHE STA INTERESSANDO QUATTRO CAPANNONI INDUSTRIALI in via del cappellaccio, IN ZONA MAGLIANA, rende necessaria, PER MOTIVI DI SICUREZZA, LA CHIUSURA DI VIA DEL CAPPELLACCIO E DELLA VIA DEL MARE TRA IL SOTTOPASSO DI ACILIA E VIA DEI COCCHIERI IN DIREZIONE CENTRO; RIAPETA AL Traffico INVECE LA VIA OSTIENSE, TRA VIA MONTE DEL FINOCCHIO A VIA CESARE FRUGONI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI E TRA VIA DI DECIMA E VIA MONTE DEL FINOCCHIO IN ...

Traffico Roma del 11-07-2019 ore 19 : 00 : PER UN INCENDIO CHIUSA VIA DEL CAPPELLACCIO ALL’ALTEZZA DEL VIADOTTO DELLA MAGLIANA; DI CONSEGUENZA CHIUSA LA VIA DEL MARE TRA VIA DEI COCCHIERI E VIA DELL’IPPICA NELLE DUE DIREZIONI. SUL POSTO È IN CORSO L’INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO. TUTTO IL Traffico È DEVIATO SULLA VIA OSTIENSE. INEVITABILI LE RIPERCUSSIONI ANCHE SULLA Roma FIUMICINO E SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA Traffico SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 CODE E RALLENTAMENTI DALLA TG EST ...

