Migranti | Renzi | ‘Salvini non sa cos’è legalità’

VISTO DA SINISTRA/ La nuova strategia di Renzi dietro l'attacco al Pd sui Migranti : Matteo Renzi, attaccando Minniti e Gentiloni sulle loro scelte in tema di immigrazione, prepara una nuova offenziva contro Zingaretti e il suo Pd.

Migranti - Minniti contro Renzi : ‘Mi indicò come uomo simbolo - ora mi attacca’. E Gentiloni : ‘Ius soli? Coraggio mancò a lui’ : “Mi chiedo come mai Renzi, che mi ha voluto accanto, addirittura pregandomi di ricandidarmi alle politiche del 2018 mentre avevo deciso il ritiro, ora mi attacchi. Proprio chi si è voluto mostrare con me in tv alla fine della campagna elettorale a In mezz’ora di Lucia Annunziata (foto sopra, ndr) indicandomi uomo simbolo della coalizione, ora addita me come emblema di una linea sbagliata sugli immigrati”. Uno sfogo, pesante, ...

Migranti - Gentiloni : "Governo preferisce il problema alla soluzione. Ius soli? Non avevo i numeri - Renzi sì" : Dopo l’attacco di Matteo Renzi su Migranti e ius soli, attacco interno al Pd rivolto all’ex ministro degli Interni Marco Minniti e all’ex premier Paolo Gentiloni, quest’ultimo replica per le rime. Renzi: 'Migranti? Aiutiamoli a casa loro, non è sbagliato' "Non abbiamo sottovalutato la questione immigrazione: l'abbiamo sopravvalutata" In una lettera inviata a ...

La replica di Gentiloni a Renzi dopo le accuse su Migranti e ius soli : Continua lo scontro nel Pd su migranti e ius soli. Oggi tocca all'ex premier Paolo Gentiloni, che prende carta e penna e risponde a Matteo Renzi sul tema migranti e ius soli. In una lettera a la Repubblica, Gentiloni non mette sotto processo il Pd come ha fatto Renzi il giorno prima, ma dice: “Io accuso Salvini per il danno che sta facendo alla funzione stessa del ministro dell'Interno”. E anche perché “sta cancellando l'immagine di un'Italia ...

Perché Matteo Renzi ha attaccato la linea Minniti sui Migranti : Un duro atto d'accusa contro il suo partito, accusato di "pavidità" sullo Ius Soli e di fomentare allarmismo sui migranti: in una lettera a Repubblica, Matteo Renzi guarda indietro e attacca, guardandosi dal fare nomi e cognomi, Paolo Gentiloni e Marco Minniti, rispettivamente presidente del Consiglio e ministro dell'Interno di quel governo che nel 2017 stipulò gli accordi sui migranti con il governo di Fayez Al-Serraj. Governo sostenuto, ...

Renzi accusa il Pd per la gestione della crisi dei Migranti : “Non abbiamo sottovalutato la questione immigrazione: l'abbiamo sopravvalutata quando nel funesto 2017 abbiamo considerato qualche decina di barche che arrivava in un Paese di 60 milioni di abitanti, ‘una minaccia alla democrazia'”. L'ex premier e segretario del Pd lo scrive su la Repubblica, che apre la prima pagina del giornale con questo titolo: “migranti, io accuso il Pd”, per dire poi che sulla questione “siamo stati allarmisti” e “pavidi ...