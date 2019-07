I pediatri al Ministro Grillo | “Nei nostri studi servono più collaboratori e strumenti

meteoweb.eu

(Di venerdì 12 luglio 2019) “Bisogna garantire su tutto il territorio nazionaledidi famiglia dotati di personale qualificato e di attrezzature diagnostiche a risposta rapida (o self-help). Chiediamo al Ministero della Salute di mettere in atto azioni per favorire l’acquisto di queste apparecchiature e anche l’assunzione di nuovidio. Si possono, per esempio, prevedere interventi di decontribuzione e sgravi fiscali ed utilizzare alcuni meccanismi previsti dal reddito di cittadinanza”. E’ questa la richiesta avanzata oggi dal Presidente della Federazione Italiana Medici(FIMP) Paolo Biasci durante un incontro con ildella Salute Giulia. “Le cure primarieche sono ormai in grado di affrontare e risolvere neglideidi famiglia la grande maggioranza delle condizioni cliniche – aggiunge Biasci -. Ciò avviene grazie anche a ...

