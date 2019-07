Chiusura dei porti | respingimenti e arrivi illegali

Ong - la Chiusura dei porti cambierà il registro : il piano per fermare i barconi con l'aiuto di 57 navi : Due portaerei, 4 cacciatorpediniere, 12 fregate, 8 sottomarini, 1 corvetta, 3 navi d' assalto anfibio, 10 pattugliatori d' altura e un' infinità di altri scafi. In tutto la marina italiana può contare su 57 navi da guerra perfettamente funzionanti. Eppure riusciamo a farci fregare da quattro vecchi

Sea Watch - Francia e Germania accusano l'Italia : "La Chiusura dei porti viola le leggi internazionali" : "È falso che l'Ue non si è mostrata solidale con l'Italia". La Francia torna a puntare il dito contro l'Italia. Questa volta all'Eliseo non va giù la dichiarazione di Matteo Salvini. Il ministro dell'Interno aveva incolpato l'Europa di menefreghismo sul caso Sea Watch. "Ora che la crisi migratoria è

Bologna. Chiusura Hub di via Mattei : la situazione dei lavoratori : Si è tenuto oggi nella sede della Città metropolitana di Bologna l’incontro relativo alla complessa situazione dei lavoratori dell’Hub di

Chiusura domenicale dei negozi? Addio. Il sondaggio della Lega : I negozi potrebbero non chiudere la domenica. La legge che avrebbe dovuto cambiare le attuali regole, limitando lo shopping festivo degli italiani, pare esser finita nelle sabbie mobili. Lega e M5s avrebbero "sondato" l'umore degli italiani trovando risposte negativi nella gente. Segui su affaritaliani.it

Migranti - proteste per la Chiusura dell’Hub di via Mattei a Bologna. E dei 144 da trasferire in Sicilia ne restano 20 : Solo una ventina dei 183 Migranti ospiti dell’Hub di via Mattei di Bologna andranno a Caltanissetta. Questa è infatti la destinazione scelta dalla Prefettura, che venerdì 7 aveva annunciato la chiusura del centro per permettere alcuni lavori di ristrutturazione considerati necessari. L’obiettivo era svuotare una struttura, unica in italia, nata per accogliere i richiedenti in quell’arco di tempo che va dall’identificazione alla formalizzazione ...

"X-Men : Dark Phoenix" - deludente Chiusura per la saga dei mutanti - : Serena Nannelli Un film dall'inizio promettente ma che si adagia su una trama debole e poco coinvolgente, corredandola di effetti digitali insolitamente sciatti Dopo oltre dieci pellicole in quasi vent'anni (tra serie principale e vari spin-off), arriva a conclusione la saga "X-Men". Ritroviamo i mutanti di casa Marvel a circa dieci anni dagli eventi di "Apocalypse", finalmente integrati alla popolazione umana e acclamati come ...

Jane The Virgin e iZombie verso la Chiusura : The CW annuncia le date dei finali di serie e lancia ‘Two Sentence Horror Stories’ : Valanga di notizie in arrivo dagli Usa e da The CW che ha annunciato le date dei finali di serie di Jane The Virgin e iZombie ma anche l'arrivo di una serie che segnare una svolta storica per la rete. Ma andiamo per ordine partendo prima dagli addii. Dopo gli annunci dei giorni scorsi di rinnovi, cancellazioni e ripartenze, la rete aveva messo da parte proprio i finali di serie di Jane The Virgin e iZombie che completeranno la loro corsa proprio ...

Worlds Adrift colpito dal review-bombing a causa della Chiusura dei suoi server : Worlds Adrift è un MMO in accesso anticipato che è stato purtroppo cancellato, a quanto pare però alcuni utenti non hanno preso ben questa notizia ed hanno inondato il gioco di recensioni negative.Come riporta PC GamesN, gli sviluppatori di Bossa Studios hanno spiegato che il motivo della cancellazione è da ricondurre alla scarsa popolarità ottenuta dal gioco. A quanto pare però gli utenti non sono rimasti soddisfatti da questa spiegazione ed ...

Mancano medici - in Molise in arrivo i militari per evitare la Chiusura dei reparti : L'annuncio del commissario alla sanità regionale del Molise, Angelo Giustini: "La carenza di personale già mercoledì prossimo può portare alla chiusura dei reparti degli Ospedale di Isernia e Termoli. Il Ministero della Difesa ha individuato un elenco di 105 camici bianchi che operano nella sanità militare, che possono essere selezionati e impiegati in quella civile"

Federcanapa : "La sentenza non obbliga alla Chiusura dei negozi di cannabis" : L'associazione spiega che la Cassazione ha vietato la vendita dei derivati della marijuana "salvo che tali prodotti siano in concreto privi di efficacia drogante"

Anche Mahmood a Giffoni Music Concept il 27 luglio per la Chiusura dei concerti dell’edizione 2019 : Arriva Anche Mahmood a Giffoni Music Concept, come artista scelto per la conclusione dei concerti della sessione di live che si terranno a cominciare dal 19 luglio. Alessandro Mahmoud è atteso per la serata del 27 luglio. L'artista milanese viene dall'esperienza all'Eurovision Song Contest, nel quale si è classificato al secondo posto dietro i Paesi Bassi che hanno vinto da super favoriti, mentre l'Italia ha conquistato un ottimo piazzamento ...

Elezioni europee - mancano tre ore alla Chiusura dei seggi : perché è importante votare : Tra tre ore si chiudono i seggi per le Elezioni europee: quasi la metà degli Italiani si sono già recati alle urne, mentre molti non hanno ancora esercitato il proprio diritto al voto. Ecco qualche motivo per votare per chi è indeciso: perché si vota alle Elezioni europee, per cosa si vota e quali sono i candidati.Continua a leggere

Campagna elettorale europee 2019 : comizi di Chiusura dei partiti - le date : Campagna elettorale europee 2019: comizi di chiusura dei partiti, le date Si avvicina la data del voto per le elezioni europee 2019 e la Campagna elettorale sta per chiudersi. Tutti i partiti sono pronti a tenere gli ultimi comizi, spargendosi in diverse città dell’Italia e in altrettanto differenti date. Andiamo quindi a vedere quali sono gli ultimi comizi dei partiti politici, in cui si darà appuntamento agli elettori alle urne domenica 26 ...

Strada dei parchi - revocata la Chiusura del traforo Gran Sasso : Resterà aperta la galleria sula A24. Domani un altro incontro al Mit per decidere come agire sul sistema acquifero inquinato