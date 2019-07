Caso Procure | la disciplinare del Csm sospende Palamara

Caso Procure : toghe denunciano il pg Riccardo Fuzio a Perugia : Caso procure: toghe denunciano il pg Riccardo Fuzio a Perugia Negli atti trasmessi, i magistrati autori degli esposti scrivono di aver appreso dalla stampa delle conversazioni tra Fuzio e l'ex consigliere Csm Luca Palamara. Discussioni in cui proprio Palamara avrebbe rivelato alcuni atti dell’indagine a carico del ...

Caso Procure : il pg di Cassazione Fuzio lascia la magistratura : Il procuratore generale della Cassazione Riccardo Fuzio ha chiesto di essere collocato a riposo anticipato. Lo comunica il Comitato di presidenza del Csm, spiegando che la data in cui il pg lascerà la magistratura è quella del 20 novembre prossimo. Fuzio era stato coinvolto nel Caso procure a causa di una intercettazione con il pm Luca Palamara.

Caso Procure : pg di Cassazione chiede la sospensione di Palamara : Il pg della Cassazione Riccardo Fuzio, titolare dell'azione disciplinare, ha chiesto la sospensione dalle funzioni e dallo stipendio nei confronti del pm di Roma, Luca Palamara, indagato a Perugia per corruzione.

Caso Procure - Poniz : situazioni inusuali : 10.12 "Mi rifiuto di credere che queste situazioni siano usuali, se emergessero situazioni identiche per il passato sarebbero identicamente censurabili". Così Luca Poniz, neo presidente dell'Associazione nazionale magistrati,parlando del Caso procure ad Agorà, su Rai 3. "Quello che è successo non c'entra nulla con il rapporto tra politica e magistratura, è una patologia di questo rapporto", ha aggiunto auspucando massima trasparenza. Quanto ...

Caso Procure - Luca Poniz nuovo presidente Anm : "Stop al carrierismo" : Caso Procure, Luca Poniz nuovo presidente Anm: "Stop al carrierismo" Il pm milanese eletto dopo l’addio di Pasquale Grasso, che si è dimesso oggi dopo la bufera scatenata dall’inchiesta. “Si è creata una brama di carriera con magistrati che si sono costruiti appositi percorsi”, ha detto il nuovo numero uno del “sindacato ...

Il capo dell'Anm - Pasquale Grasso - si è dimesso per il Caso procure : Il presidente dell'Anm Pasquale Grasso ha annunciato le sue dimissioni dalla guida del sindacato delle toghe. La decisione di Grasso è arrivata dopo aver ascoltato alcuni interventi dei colleghi: "Vi ho ascoltato e compreso. Ovviamente rassegno le mie dimissioni - ha detto - lo faccio serenamente, dicendo no a me stesso. Nel ricordo di un grande intellettuale del passato, che ricordava che i moralisti dicono no agli altri, l'uomo morale ...

Caso Procure : Ermini smentisce incontri con Palamara - Ferri e Lotti : “Smentisco in modo fermo di aver partecipato ad incontri con Palamara, Ferri e Lotti riguardanti le nomine di alcuni procuratori". Lo sottolinea il vicepresidente del Csm David Ermini in una nota, in merito a notizie di stampa. "L'incontro di cui si parla in un articolo, dal titolo fuorviante, pubblicato oggi su 'La Verità' si riferisce all'ottobre 2018 - sottolinea Ermini - al periodo della mia elezione a vicepresidente del Csm quando ...

Il Caso Lotti (dentro il Caso procure) che avvelena l'estate del Pd : Nella bufera che ha sconvolto il Csm, tra presunte toghe sporche e nomine di giudici decise in combutta con la politica, è finito in queste ore anche Luca Lotti, l'ex ministro dello Sport che ieri s'è autosospeso. Senza però riuscire a evitare un grosso sconquasso nel partito guidato da Luca Zingaretti. Sconquasso che oggi riempie molte pagine di giornale. L'ex ministro e braccio destro di Matteo Renzi chiede, rivolto ad alcuni compagni di ...

Caos procure - Lotti e il piano con Palamara per chiudere il Caso Consip : Gli scenari le strategie, le trattative sulle nomine. Le conversazioni del pm Luca Palamara con i parlamentari Luca Lotti e Cosimo Ferri e i consiglieri del Csm finiti nei guai, contenute...

Tutte le frasi attribuite a Luca Lotti nel Caso delle nomine nelle procure : "Io strategicamente vi darei il suggerimento di chiudere tra il 27, 28 e 29". "Si vira su Viola, sì ragazzi". Si è difeso sostenendo di aver espresso soltanto "libere opinioni" e di "non aver mai realizzato dossier o fatto pressioni" nell'incontro notturno del 9 maggio scorso, alla presenza del pm Luca Palamara, del collega di partito Cosimo Ferri e di cinque togati del Csm. Eppure quelle frasi, captate dalla procura di Perugia e ...

Coinvolto nel Caso delle procure - Lotti si è autosospeso dal Pd : "Ti comunico la mia autosospensione dal Pd fino a quando questa vicenda non sarà chiarita": lo scrive il deputato dem, Luca Lotti, in un post su Facebook in cui si rivolge direttamente al segretario del partito Nicola Zingaretti, rispondendo alle richieste di autosospensione giunte da alcuni dirigenti alla luce dell'inchiesta sulle nomine alle procure. "Lo faccio non perché qualche moralista senza morale oggi ha chiesto un mio passo indietro. ...

