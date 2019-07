Fondi russi | indagato Gianluca Savoini M5S chiede commissione d' inchiesta

L'inchiesta sui Fondi russi alla Lega e il voto su Von der Leyen : Con l'apertura di un'inchiesta da parte della procura di Milano per corruzione internazionale le cose si complicano molto attorno al mondo savoiniano/salviniano. Ora dovranno rispondere a contestazioni specifiche e, vista la gravità del reato per cui si indaga, le indagini e gli accertamenti potrann

Fondi russi a Lega - Conte : “Chiarimenti a Salvini? Mi fido di lui”. E Fontana glissa su denuncia a Savoini : Nel giorno in cui era emersa l’inchiesta BuzzFeed sui presunti Fondi russi alla Lega aveva preferito non replicare alle domande de IIFattoquotidiano.it, così come fatto da Luigi Di Maio. Ora, il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in conferenza stampa dopo il Consiglio dei ministri, ribadisce invece fiducia al suo vice leghista: “Devo ammettere che non ho sentito l’audio di cui si parla, la parola chiave è fiducia. ...

Gianluca Savoini come Strache. Retroscena Lega : i Fondi russi "una trappola stile Austria" : "È come in Austria, ve lo ricordate?". Dal cuore della Lega tutti sono sicuri: l'intercettazione in cui Gianluca Savoini avrebbe contattato Mosca prima delle elezioni europee di maggio e tutta la storia dei "fondi russi" del Carroccio sarebbero solo "una trappola", un "complotto". Le voci leghiste,

C’è un’inchiesta sui presunti Fondi russi alla Lega : (foto: Michele Tantussi/Getty Images) Lo scoop giornalistico di BuzzFeed su una presunta trattativa tra uomini russi non meglio identificati e tre italiani, tra cui Gianluca Savoini, stretto collaboratore di Matteo Salvini, avviata con l’obiettivo di finanziare la Lega con fondi illegittimi, non ha colto di sorpresa i giudici di Milano. Secondo Agi, la procura indaga già da cinque mesi sul caso, e l’ipotesi di reato ...

Presunti Fondi russi alla Lega - la Procura di Milano indaga : Nelle ultime ore si sta parlando molto di un presunto scandalo che interesserebbe la Lega Nord. Andando maggiormente nei dettagli, si tratterebbe del presunto finanziamento russo alla campagna elettorale europea della Lega, finanziamento ipotizzato da un recente articolo del sito statunitense Buzzfeed News. Entrando nei dettagli, lo stesso articolo di Buzzfeed sostiene che una discussione sui Presunti 'fondi russi' si sarebbe tenuta nel corso di ...

Fondi russi alla Lega - Procura indaga per corruzione internazionale : È stata aperta dalla Procura di Milano un'inchiesta per corruzione internazionale sulla vicenda dei presunti Fondi russi alla Lega riportata dal sito americano BuzzFeed. Intanto...

Lega - la Procura di Milano apre un fascicolo sui presunti Fondi dalla Russia : La Procura di Milano ha aperto un'inchiesta sulla vicenda dei presunti fondi ilLegali accordati dalla Russia alla Lega di Matteo Salvini durante un vertice segreto che si è tenuto lo scorso 18 ottobre al Metropol Hotel di Mosca tra tre cittadini russi e tre cittadini italiani, incluso il cosiddetto sherpa della Lega in Russia Gianluca Savoini.Della vicenda aveva già parlato L'Espresso in una lunga inchiesta pubblicata lo scorso febbraio e ...

Casellati : no a dibattito su presunti Fondi russi a Lega : Questa mattina in Senato c'è stata una accesa discussione tra i senatori del PD e la Presidente Maria Elisabetta Alberti Casellati. Il motivo del contendere sono le interrogazioni sui presunti fondi illeciti da parte dei russi alla Lega di Matteo Salvini.Il senatore Alan Ferrari, prima delle dichiarazioni di voto sulla riforma del numero dei parlamentari in programma oggi, ha chiesto un "definitivo ed essenziale chiarimento" a tutela del ...

Fondi russi alla Lega : la procura di Milano indaga da febbraio - dopo l'inchiesta dell'Espresso : Indagine per corruzione internazionale affidata ai pm Ruta e Spadaro. Fonti M5S: "Chiediamo trasparenza"

Fondi russi alla Lega - la procura di Milano indaga per corruzione internazionale : Sulla vicenda dei presunti Fondi russi alla Lega la procura di Milano indaga per corruzione internazionale. Il fascicolo era stato aperto già negli scorsi mesi, dopo la pubblicazione dell'inchiesta dell'Espresso a febbraio. Intanto il Pd chiede di istituire una commissione parlamentare d'inchiesta per approFondire la vicenda.

Lega : fonti M5S - ‘su inchiesta Fondi russi chiediamo trasparenza’ : Roma, 11 lug. (AdnKronos) – “Cosa ne pensiamo? Siamo preoccupati per questa storia, l’apertura dell’inchiesta è una cosa da non sottovalutare. chiediamo trasparenza”. Così, fonti M5S, interpellate sull’apertura dell’inchiesta da parte della procura di Milano sulla presunta trattativa per finanziare la Lega con soldi russi.“Su questo governo – rimarcano le stesse fonti – non ci ...

Lega e Fondi russi - la procura di Milano apre inchiesta. Salvini : mai preso rubli : L’inchiesta è affidata al procuratore aggiunto Fabio De Pasquale e ai pm Sergio Spadaro e Gaetano Ruta del dipartimento «reati economici transnazionali»

Fondi Lega-Russia - la Procura di Milano apre un fascicolo di inchiesta : Fondi Lega-Russia, la Procura di Milano apre un fascicolo di inchiesta L’ipotesi di reato è corruzione internazionale. Il procedimento fa seguito alle inchieste giornalistiche del settimanale L’Espresso e del sito BuzzFeed. “Qualcuno millanta e getta discredito su Salvini”, è il commento di Giancarlo ...

"Fondi russi alla Lega" : la procura di Milano indaga per "corruzione internazionale" | Salvini : "Accuse false - siamo scomodi" : Il leader leghista su Facebook ribadisce: "Zero soldi dalla russia". La procura di Milano ha formulato l'ipotesi di "corruzione internazionale" nell'inchiesta sui presunti finanziamenti russi ricevuti dalla Lega e i Dem hanno richiesto un chiarimento da parte di Salvini in Aula