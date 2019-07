Blastingnews

(Di mercoledì 10 luglio 2019) Il brusco cambio di tendenza climatico di inizio luglio, ampiamente previsto nei giorni scorsi, ha portato i primi effetti anche al centroprovocando, oltre ad un importante caloe temperature, anche una repentina inversione climatica., venti fortissimi e in alcuni casi anchedine hanno già investito tutta l'settentrionale spingendosi fino al centro e sfiorando anche il sud, anche se solo in maniera marginale e lasciando pressoché inalterate le temperature. Anticiclone debole, precipitazioni fortissime La corrente africana che aleggiava su tutta la penisola ha iniziato a indebolirsi a partire dal week end appena trascorso permettendo a quella fredda proveniente dal nord Europa di prendere la scena sul panoramarologicono. Lade instabilità che nei giorni scorsi ha portato numerosi disagi in tutto il nordsi è gradualmente spostata ...

playnews24_com : Meteo in rapido cambiamento, pioggia e vento su gran parte dell'Italia - Barcellonameteo : METEO ITALIA MERCOLEDÌ - Migliora al Nord, temporali diffusi al Centro in estensione serale al Sud [VIDEO]: NORD. U… - Barcellonameteo : Forti temporali in arrivo, possibili nubifragi e grandinate.: Domani, mercoledì 10 luglio Nord: Ultimi temporali a… -