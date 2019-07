Firenze Bandi per operatori dei Centri impiego | assunzioni per 700 persone

Firenze - rapina all’outlet The Mall : banditi in fuga provocano incendio - bottino da 200mila euro : Colpo grosso all'outlet The Mall di Firenze, in località Leccio, nel comune di Reggello, dove un gruppo di 8 banditi armati e col volto coperto ha sfondato la vetrina del negozio Swarovski facendo incetta di orologi, per un valore complessivo di 200mila euro. Fuggiti per i campi limitrofi, prima hanno appiccato un incendio a materiale edile e a vari arbusti posizionati sulla carreggiata.Continua a leggere