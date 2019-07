Usa | folgorata da corrimano bimba di 7 anni rimane invalida

ilgiornale

(Di martedì 9 luglio 2019) Aurora Vigne La piccola si trovava in vacanza con i suoi genitori e il fratello maggiore presso l'Mgm National Harbour Resort di Oxon Hill, nel Maryland. Ecco cos'è successo Costretta a una sedia a rotelle a soli sette. E per colpa di cosa? Di un. Una tragedia, questa, che arriva dagli Stati Uniti. La piccola si trovava in vacanza con i suoi genitori e il fratello maggiore presso l'Mgm National Harbour Resort di Oxon Hill, nel Maryland, per festeggiare il suo passaggio dalla scuola materne alle elementari. Durante il soggiorno, la bambina - che si chiama Zynae - camminava per l'hotel e ha toccato uno dei corrimani luminosi. Peccato che il led fosse difettoso e, proprio per questo, ha trasmesso una scossa elettrica. La scarica è stata fortissima, ovvero sui 120 volt di elettricità. Ben 10 volte superiore alla quantità che avrebbe dovuto trasportare il binario ...