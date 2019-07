Mediterranea chiede aiuto

calcioweb.eu

(Di martedì 9 luglio 2019) Roma, 9 lug. (AdnKronos) –ha chiestoper poter tornare in mare. La Ong ha lanciato una raccolta fondi su Facebook per supportare le spese legali che la nave Alex sta affrontando e, a 24 ore dal lancio, quasi il 10% dell’obbiettivo – 300 mila euro – è stato raggiunto. Oltre mille persone hanno già contribuito. A inaugurare la raccolta l’armatore di, Alessandro Metz, che ha aggiunto un lungo post per spiegare ai sostenitori questa scelta. “La soddisfazione è enorme quando effettui un salvataggio in mare e questo si conclude con lo sbarco delle persone salvate nel Porto Sicuro più vicino” si legge nell’intestazione. “L’imbarcazione Alex è riuscita ad entrare a Lampedusa con il suo carico di umanità e portare in salvo le 59 persone soccorse in mare. I numeri possono essere fuorvianti – ...

