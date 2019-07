Matteo Salvini scrive una lettera alla Tunisia | “Utilizziamo anche le navi di linea per i

Matteo Salvini contro Trenta - retroscena e rabbia : "Ho scritto scemo? Se mi danno del panzone fascista..." : Una nuova resa dei conti sui migranti. I retroscena di governo si concentrano tutti sullo scontro tra Matteo Salvini e la ministra della Difesa Elisabetta Tranta. Il vicepremier leghista e ministro degli Interni incassa una vittoria sull'uso della Marina per presidiare i porti italiani contro gli sb

Matteo Salvini vede le parti sociali e Giuseppe Conte perde il controllo : "Basta scavalcarmi" : "Basta scavalcarmi". Matteo Salvini si prende tutto e Giuseppe Conte perde il controllo. I retroscena da Palazzo Chigi sono concordi: l'irritazione del premier per l'attivismo del leader della Lega anche in materia economica è ai massimi storici. Leggi anche: "Patto Pd-M5s, ora Salvini rischia gross

Matteo Salvini - lettera alla Tunisia : "Navi di linea per il rimpatrio dei clandestini - radar e sorveglianza" : Anche le navi di linea per il rimpatrio degli immigrati clandestini. Matteo Salvini, al termine del Comitato nazionale per l’Ordine e la Sicurezza pubblica, ha scritto al ministro degli Interni della Tunisia per presentargli il nuovo piano italiano sull'immigrazione. "Sul fronte delle procedure di r

Marò - Matteo Salvini e Giorgia Meloni chiedono giustizia : "Con loro - senza se e senza ma" : «Sempre al fianco dei nostri ragazzi, senza se e senza ma». La solidarietà di Matteo Salvini si manifesta su Twitter, dove il vicepremier e ministro dell' Interno posta una foto di Salvatore Girone e Massimiliano Latorre. Anche da una parte dell' opposizione arrivano messaggi di incoraggiamento. La

Matteo Salvini : “Mi spiace per la sinistra che è passata da Berlinguer a Rackete come eroina” : Il ministro degli Interni Matteo Salvini continua la sua campagna d delegittimazione contro la comandante della Sea Watch 3 Carola Rackete: "Mi spiace per la sinistra, che è passata da Berlinguer a Carola Rackete. Vabbè, è una parabola curiosa". La capitana tedesca ha ripetuto che rifarebbe tutto.Continua a leggere

Navi della Marina non sono taxi per le Ong! Matteo Salvini risponde a Elisabetta Trenta : "Le Navi militari non sono taxi" ribatte il ministro dell'Interno Salvini a quello della Difesa Trenta, che aveva denunciato il silenzio del Viminale di fronte all'offerta di usare le fregate della Marina per trasbordare a Malta i migranti della Alex. I due a sera si ritrovano fianco a fianco sul palco di un evento a Roma, ma non incrociano nemmeno lo sguardo. E il gelo rimane.

Invasione ONG - Matteo Salvini era consapevole di tutto ciò - era stato avvertito ma non ha ascoltato : Salvini sapeva cosa sarebbe successo, ovvero un Invasione di ONG, ecco quanto si evince dal ministro Trenta “Avvisai Matteo sulle ong e non mi ha ascoltata. Manderò le nostre navi”. Così titola il Corriere della Sera un colloquio con la ministra della Difesa Elisabetta Trenta sulla situazione del momento. La riflessione o il passaggio chiave nelle parole … Continue reading Invasione ONG, Matteo Salvini era consapevole di tutto ciò, era ...

Matteo Salvini "affacciato sulla finestra elettorale". Sondaggi e migranti - il retroscena sul gioco sporco M5s : La vita del governo si deciderà tutto sul Decreto sicurezza bis. Ancora una volta, dunque, saranno i migranti e la politica del Viminale a dividere o unire Lega e M5s. I grillini, per timore di una fronda interna in Parlamento, secondo la Stampa faranno slittare l'approdo in aula del testo, previsto

Matteo Salvini : "Balotelli l'avrei arrestato" : A Matteo Salvini la scommessa di Mario Balotelli con un amico affinché si buttasse in mare col motorino non è proprio piaciuta.Il ministro, ospite di Quata Repubblica su Rete Quattro commenta: “Io Balotelli lo avrei arrestato. Ma ti pare che butti il motorino in mare? Ma che immagine diamo dell’Italia nel mondo? Un ricco e viziato giocatore che fa buttare un motorino nel mare? Siamo alla follia. Allora domani buttiamo ...

Riforma giustizia 2019 : Matteo Salvini “come Dio comanda” : Riforma giustizia 2019: Matteo Salvini “come Dio comanda” Salvini continua la sua battaglia personale contro Carola Rackete e la magistratura italiana. Lo scandalo legato al csm e al correntismo riaprì quella frattura tra l’inquilino del Viminale e il potere giudiziario. Poi, con la mancata conferma dell’arresto di Carola Rackete, la situazione si è fatta sempre più tesa. Salvini ha insinuato a più riprese il possibile uso ...

Matteo Salvini - un muro contro Sea Watch e Mediterranea : "Radar - Marina e rimpatri" - come chiude i porti : Presidio totale dei porti italiani e accordi con Libia e Tunisia. Il piano di difesa di Matteo Salvini è stato presentato al Comitato nazionale ordine e sicurezza presieduto dal ministro degli Interni. Secondo fonti del Viminale, si prevede "l'incremento dei controlli per ridurre le partenze (con ut

Matteo Salvini - cosa sa Crosetto : "Non ha capito che la magistratura sta per massacrarlo" : "Affacciato sulla finestra elettorale". Un'immagine suggestiva, quella di Matteo Salvini che attende di capire il destino del governo. A proporla è il Quotidiano nazionale, ricordando come la Lega secondo un sondaggio di Antonio Noto veleggi spedita verso il 40%. Il futuro politico dell'alleanza con

Sea Watch - Matteo Salvini contro il prete che dice Messa per Carola Rackete : "Sarà il caldo?" : "Un parroco che celebra una Messa per la valorosa pirata tedesca Carola... Sarà il caldo???". Matteo Salvini ironizza sulla notizia che un prete ha deciso di celebrare Messa in onore di Carola e di tutte le donne di coraggio che "mettono la legge di Dio prima della legge degli uomini". Ci sarebbe da