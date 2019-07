Ladri in casa di Sturridge | rubato il cane | “Per favore | riportatemelo”

lanotiziasportiva

(Di martedì 9 luglio 2019) Attualmente in California, l’ex Liverpool Danielè in ansia per il proprio, portato via da dei malviventi: “Pagherò qualsiasi somma”.“powered by Goal”Se poco più di un mese fa si laureava campione d’Europa per club, oggi Danielè costretto a vivere uno dei momenti più delicati della propria vita: dei malviventi si sono introdotti insua mentre lui non c’era.si trova attualmente a West Hollywood, in California, dove sta trascorrendo le vacanze in attesa che qualcuno gli dia fiducia dopo la scadenza del suo contratto con il Liverpool. Ma nel frattempo deve vivere ore d’ansia, come da lui stesso raccontato sui social: anche il suoè stato portato via assieme al bottino.“Ho subìto un furto con scasso nelle scorse due ore: apparentemente tre uomini hannoil mioe quattro borse. Qualcuno per ...

