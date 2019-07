Ong | Meluzzi | ' In Australia sarebbero state mitragliate | c' è un piano contro l' Italia'

Blastingnews

(Di lunedì 8 luglio 2019) Il dibattito relativo all'attività delle Ong continua a restare vivo. Tra le voci che manifestano il punto di vista maggiormente critico nei confronti delle organizzazioni non governative c'è sicuramente quella di Alessandro. Lo psichiatra, criminologo e ormai noto opinionista televisivo, ha rilasciato un'intervista a Lo Speciale Giornale, in cui elabora concetti particolarmente duri e forti nei confronti delle imbarcazioni che pattugliano il Mediterraneo alla ricerca di migranti da salvare. Il suo è un punto di vista poco buonista e che farà discutere. È stato lui stesso, attraverso i suoi profili social, a riprendere l'intervista e a a sottolineare nell'introduzione come oggi, nei confronti dell', possa esserci unfinalizzato a rendere meno forte il Bel Paese. "Un’sovrana - ha scrittonella didascalia d'introduzione all'intervista - rischia di ...

marisavillani : RT @AntonioDvx: #RadioSavana & #AspettandoPrometeo Un messaggio molto importante ad ascoltare. Divulgate il video soprattutto perchè i CA… - lucialeone70 : RT @AntonioDvx: #RadioSavana & #AspettandoPrometeo Un messaggio molto importante ad ascoltare. Divulgate il video soprattutto perchè i CA… - leoberthi : RT @AntonioDvx: #RadioSavana & #AspettandoPrometeo Un messaggio molto importante ad ascoltare. Divulgate il video soprattutto perchè i CA… -