Meteo | caldo e afa record in Sardegna | ieri sfiorati i +42°C | ma da domani cambia tutto

Meteo : oggi remake del week-end - nuovi forti temporali al nord. Caldo intenso al sud : Il quadro barico sul Mediterraneo resta, per il momento, letteralmente bloccato : l'anticiclone sub-tropicale continua a sovrastare gran parte del centro-sud dove apporta Caldo intenso, mentre le...

Meteo - Domenica folle in tutt’Italia : maltempo furioso al Nord - caldo estremo al Sud [FOTO - VIDEO e DATI] : Domenica di Meteo estremo in tutt’Italia: mentre al Sud ha fatto molto caldo, con picchi davvero esagerati in Sardegna e temperature di fuoco anche in Puglia, Calabria e Sicilia, il Nord è stato flagellato da violenti temporali che hanno provocato gravi danni soprattutto al Nord/Est, facendo crollare le temperature. Le massime più elevate sono state di ben +42°C a Sestu, +40°C a Cagliari, Capoterra e Tortolì, +38°C a Foggia, Cerignola e ...

Meteo - Domenica folle in tutt’Italia : maltempo furioso al Nord - caldo estremo al Sud [FOTO - VIDEO e DATI] : Domenica di Meteo estremo in tutt’Italia: mentre al Sud ha fatto molto caldo, con picchi davvero esagerati in Sardegna e temperature di fuoco anche in Puglia, Calabria e Sicilia, il Nord è stato flagellato da violenti temporali che hanno provocato gravi danni soprattutto al Nord/Est, facendo crollare le temperature. Le massime più elevate sono state di ben +42°C a Sestu, +40°C a Cagliari, Capoterra e Tortolì, +38°C a Foggia, Cerignola e ...

Meteo Protezione Civile domani : instabilita' al centro-nord - caldo intenso al Sud : Nella giornata di domani avremo ancora la presenza di piogge e temporali sulle regioni settentrionali, in particolar modo sui settori di Nord-Est. L'instabilità coinvolgerà maggiormente anche il...

Previsioni Meteo 6 luglio - nuova ondata di caldo : ma al Nord attenzione alla pioggia : Che tempo farà nel weekend? Mentre è in arrivo soprattutto al Sud e sulle isole maggiore una nuova ondata di caldo, al Nord si segnalano alcune piogge sparse, soprattutto sui versanti interni. Cinque le città da bollino rosso. Ma le alte temperature hanno le ore contate: dalla prossima settimana in arrivo aria più fredda dal Nord Europa.//caldo africano al Sud e grandine e temporali al Nord. L'Italia sarà spaccata a metà nel corso del weekend ...

Meteo : gran caldo al centro-sud - tornano temporali e grandinate al nord : L'alta pressione sub-tropicale continua imperterrita ad avvolgere il Mediterraneo dove apporta temperature molto calde e di diversi gradi oltre le medie del periodo. Questa settimana si è rivelata...

Meteo - picco di caldo nel weekend ma da martedì stop all'estate : Previsioni Meteo avverse per chi ha in programma ferie la prossima settimana: il caldo persiste nel weekend che sarà all'insegna di una nuova rimonta dell'Anticiclone africano. Non...

Allerta Meteo Marche - attenzione al caldo nel weekend : attesi+38°C : Allerta Meteo della Protezione civile Marche per un aumento delle temperature che, in particolare domenica 7 luglio, porterà ondate di calore con Allerta dei servizi sanitari e sociali e livello di pericolo tre (ad Ancona) e due in vari punti delle altre quattro province. Le previsioni indicano temperature fino a +37°C ad Ancona, Fermo, Macerata, fino a +38°C a Pesaro e Ascoli Piceno. Ad Ancona sotto la supervisione dell’assessorato alle ...

Meteo Sardegna - allerta caldo africano : in arrivo 4 giorni bollenti : Meteo Sardegna, allerta caldo africano: in arrivo 4 giorni bollenti La Protezione civile ha emanato un avviso per condizioni Meteo avverse dovute all’arrivo di un’eccezionale ondata di calore. Per 4 giorni consecutivi le temperature raggiugeranno i 42 gradi Parole chiave: ...

Meteo da bollino rosso! Caldo e afa nel weekend - ma martedì stop all'estate : Nel weekend esploderà di nuovo il Caldo con picchi fino ai 40°C al Sud. Da martedì, invece, si cambia rotta: in arrivo correnti più fresche e forti temporali. Picchi di Caldo e afa di nuovo in arrivo. La seconda, e forse ultima, ondata di calore esploderà questo weekend. Nelle prossime ore l'anticiclone africano avrà un nuovo sussulto e colpirà tutta l'Italia. Non sarà intensa e duratura come quella di fine giugno, almeno al ...

Meteo - picco di caldo nel weekend ma da martedì stop all'estate : Previsioni Meteo avverse per chi ha in programma ferie la prossima settimana: il caldo persiste nel weekend che sarà all'insegna di una nuova rimonta dell'Anticiclone africano. Non...

Meteo seconda settimana di luglio : dopo un caldo weekend arriveranno forti temporali : Le previsioni Meteo di questa calda estate riportano che per tutto il weekend dal 5 al 7 luglio persisteranno alte temperature e umidità a causa dell'Anticiclone Africano che insisterà fino a domenica. Nelle zone centro-meridionali dell'Italia, una massa d'aria calda e molto umida provocherà un fine settimana dominato dall'afa che farà percepire una maggiore temperatura soprattutto in Sicilia e in Sardegna. Molto caldo in Umbria, Lazio e zona ...

Previsioni Meteo - il caldo africano darà finalmente tregua! : Nella prossima settimane la temperatura scenderanno anche di cinque gradi, ma arriverà la grandine e la pioggia. Il caldo africano darà finalmente tregua, ma non sarà molto piacevole. Già perché il Meteo della prossima settimana vede che le temperature scenderanno anche di cinque gradi, ma arriverà anche la grandine, la pioggia e il vento. Tutto questo, però, solamente al Centro Nord Italia. Le regioni maggiormente a rischio sono ...

Previsioni Meteo 5 luglio - torna il gran caldo : weekend di sole sull’Italia : Fine settimana all'insegna del caldo per gli italiani. Le Previsioni meteo del 5 luglio indicano una ripresa dell'alta pressione di origine africana sull'Italia con conseguente aumento della stabilità e risalita delle temperature da nord a sud. I valori supereranno la media con picchi vicini ai 40 gradi.