Avvocato di Enzo Tortora contro magistrati Scandalo Csm? Non hanno imparato

La Zanzara - Avvocato condannato per saluto romano : “Fierissimo di essere fascista”. Bagarre con Parenzo : Scontro al calor bianco a “La Zanzara” (Radio24) tra uno dei conduttori, David Parenzo, e Gabriele Leccisi, l’avvocato milanese condannato dalla Cassazione a un mese e dieci giorni di reclusione con pena sospesa, per aver fatto il saluto romano in consiglio comunale a Milano nel 2013. Leccisi, figlio di Domenico, deputato missino e ‘fedelissimo’ del duce che nel 1946 trafugò la salma di Benito Mussolini dal cimitero milanese di ...