Exit poll in Grecia | la destra di Mitsotakis verso la maggioranza dei seggi

Grecia - Exit poll : i conservatori in testa di NeaDimokratia sono in testa con il 38-42% dei voti – RISULTATI IN DIRETTA : Nelle elezioni in Grecia i conservatori sono in testa di 12 punti. Secondo gli exit poll NeaDimokratia è in vantaggio con il 38-42% dei voti, con 12 punti di vantaggio su Siriza. Le prime proiezioni affidabili arriveranno attorno alle 20 ora italiana. Confermati dunque i pronostici della vigilia secondo cui i greci avrebbero voltato le spalle al premier Tzipras. Il voto si è svolto in una giornata torrida al cui termine si saprà se l’appello ...

Elezioni Comunali Cagliari : affluenza - Exit poll e risultati : Oggi domenica 16 giugno si vota per il primo turno delle Elezioni Comunali a Cagliari. I cittadini sceglieranno il Sindaco per i prossimi 5 anni tra il candidato di centrosinistra, quello di centrodestra e dei verdi. Lo speciale con risultati, exit poll e proiezioni di dati reali per scoprire chi sarà il successore di Massimo Zedda.

Ballottaggi Comunali : Exit poll e risultati : Si vota fino alle 23 nei 136 comuni impegnati nei Ballottaggi per le elezioni amministrative. 2 i capoluoghi di Regione, (Potenza e Campobasso) 13 capoluoghi di provincia coinvolti (Avellino, Ferrara, Forlì, Reggio Emilia, Cremona, Ascoli Piceno, Biella, Verbania, Vercelli, Foggia, Livorno, Prato e Rovigo). Come ha fatto sapere il ministero degli Interni, l'affluenza è fortemente in calo, rispetto al primo turno (54,62%). Alle ore 19 ha ...

Danimarca - Exit poll : avanti Frederiksen : 22.20 Si profila la vittoria dei socialdemocratici in Danimarca alle elezioni parlamentari. Secondo i primi exit poll,il partito di Mette Frederiksen è in testa con il 25,3% dei consensi. I liberali del premier uscente Lars Loekke Rasmussen al 20%. E 9,8% per i populisti del partito del popolo danese. I socialdemocratici, assieme ad altri partiti della sinistra, otterrebbero 90 seggi su 179in Parlamento: la maggioranza assoluta. In campagna ...

Sondaggi elettorali e politici - come si fanno gli Exit poll per Piepoli : Sondaggi elettorali e politici, come si fanno gli exit poll per Piepoli Ogni volta che si tengono delle elezioni, alla chiusura delle urne, gli istituti demoscopici licenziano uno o più exit poll prima di passare alle proiezioni sui dati reali. Le ultime Europee non si sono sottratte a questo rito. D’altra parte, questo strumento è ormai messo in discussione da più parti: sono davvero attendibili? Sondaggi elettorali: cos’è un exit ...

Europee 2019 in tv - mi spiegate perché fanno ancora gli Exit poll (che non ci azzeccano mai)? : Un po’ dopo mezzanotte di domenica arriva il colpo di scena. Le prime proiezioni propongono quei risultati delle elezioni Europee che verranno poi confermati nella notte, risultati netti e piuttosto clamorosi, con Matteo Salvini oltre il 30% e i Cinque Stelle ben al di sotto del 20. La prima proiezione è ancora troppo prudente e assegna alla Lega un 32 che diventerà poi 34. Ma i nuovi dati sono sufficienti per smentire completamente quelli che ...

Elezioni amministrative 2019 - risultati in diretta : il Piemonte a Cirio secondo gli Exit poll - spoglio al via per le Comunali : È iniziato lo spoglio delle Regionali e per le Comunali in 3.800 città dove oltre 16,4 milioni di elettori sono stati chiamati al voto. Stando agli exit poll diffusi domenica sera, il centrodestra si avvia a conquistare il Piemonte, assumendo così il controllo di tutte le Regioni dell’arco alpino: in base del consorzio Opinio Italia per la Rai, il candidato governatore Alberto Cirio è in testa con una forchetta del 45-49%. Il centrosinistra ha ...

Regionali in Piemonte : Centrodestra in testa secondo Exit poll - spoglio dalle 14 : Per i risultati ufficiali delle elezioni Regionali in Piemonte 2019 ci vorrà oggi pomeriggio, lo spoglio inizia alle 14, ma gli exit poll hanno già profilato una netta vittoria di Alberto Cirio, il candidato di Centrodestra sostenuto da Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia. Al governatore uscente Sergio Chiamparino, del Pd, non sarebbe bastato insistere sul sì alla Tav e sulla ambiguità del governo sull’opera per superare la coalizione di ...

Piemonte - Exit poll : Cirio (centrodestra) avanti con 45-49% - Chiamparino (centrosinistra) al 36 - 5% : I risultati veri, quelli dello spoglio, saranno noti soltanto domani pomeriggio, quando verranno aperte le urne. Ma qualche indicazione sull'esito del voto in Piemonte, chiamato a rinnovare il...

