È un bene per la democrazia che il debito pubblico resti in tasca alle famiglie

Birra - regina dell’estate : gli 8 benefici per la salute : La Birra è più nutriente di altre bevande alcolicheLa Birra può aiutare a proteggere il cuoreLa Birra aiuta a prevenire i calcoli renaliLa Birra abbassa il colesterolo cattivoLa Birra rafforza le ossaLa Birra aiuta a ridurre lo stressLa Birra può aiutare a migliorare la memoriaLa Birra aiuta la funzione cognitivaBirra, regina dell’estate. Sinonimo di convivialità e dello stare in compagnia, è la bevanda ideale per innaffiare grigliate e ...

Bitter Sweet - spoiler agosto : l'Aslan e la Piran si sposano per il bene di Bulut : Il nuovo sceneggiato turco “Bitter Sweet - Ingredienti d’amore” che terrà compagnia ai telespettatori italiani per tutta l’estate 2019, lascerà con il fiato sospeso anche nelle puntate del prossimo mese. Le anticipazioni di agosto, rivelano che Ferit Aslan finalmente troverà una soluzione per potersi ricongiungere con il suo adorato nipote Bulut. Il ricco imprenditore e la cuoca Nazli Piran fisseranno un accordo per garantire una vita serena al ...

Padellaro e “Il gesto di Almirante e Berlinguer” : “Nostra calsse politica recuperi senso dello Stato e del bene comune” : “Il rispetto non è una formalità. È una parola piena di sginificato quando, come in questo caso, due avversari decidono di parlarsi perché sentono che c’è un bene superiore, un bene comune, che è l’interesse nazionale. E in nome dell’interesse nazionale si può anche stringere la mano al nemico. Questa è la grande lezione che ho cercato di raccontare in questo libro”. Lo ha detto Antonio Padellaro, presentando il suo ...

Famiglia - Di Maio apre a Fontana : “bene l’assegno unico per i figli fino a 26 anni. Porti la proposta in legge di Bilancio” : “È una proposta importante” che “non avremo difficoltà a sostenere“. Luigi Di Maio smentisce fastidi legati alla fuga in avanti del ministro leghista della Famiglia, Lorenzo Fontana, che aveva annunciato come il Governo stia lavorando a “un assegno unico da 100-300 euro per i figli da 0 a 26 anni“. In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, il vicepremier e capo politico del M5S ha detto ...

Saldi - i consigli per evitare fregature e spendere bene : Sabato 6 luglio partono in tutta Italia i Saldi 2019: ecco alcune “dritte” per evitare gli inganni e fare acquisti in...

Shopping - ecco perché (e come) fa bene alla salute : Lo Shopping fa bene o fa male? Alle tasche, forse, non benissimo. All’organismo, invece, fa benone. Lo sostengono diverse indagini degli ultimi tempi che addirittura si lanciano verso tesi piuttosto ardite: a quanto pare ci aiuterebbe perfino a dimagrire. Lo sostiene anzitutto un gruppo di ricercatori del Taiwan’s National Health Research Institute in collaborazione con la Monash University di Melbourne che ha condotto un’indagine su 1.900 ...

“Turismo in famiglia” in Catalogna : vasta scelta tra mare e montagna per un break all’insegna di relax e benessere : Una destinazione particolarmente amata dalle famiglie per la varietà dell’offerta e l’autenticità dei suoi luoghi. La Catalogna continua ad essere in cima alle preferenze dei viaggiatori che necessitano di una vacanza completa: relax e benessere per gli adulti, divertimento per i più piccoli. Che si scelga mare o montagna, la destinazione gode di tante opzioni in grado di soddisfare tutti i gusti. E non è un caso che in tutta la Catalunya ci ...

MotoGP - Risultato FP1 GP Germania 2019 : Fabio Quartararo supera un impressionante Marquez - bene Rossi terzo : Prosegue il Magic moment di Fabio Quartararo. Il francese, infatti, centra il miglior tempo anche nel corso della prima sessione di prove libere del Gran Premio di Germania 2019 di MotoGP e conferma di attraversare un periodo di grandissima fiducia ma, ancora una volta, è stato Marc Marquez ad impressionare sul circuito del Sachsenring. Lo spagnolo ha ribadito per l’ennesima volta come la pista della Sassonia sia veramente la sua seconda ...

Acqua - bene prezioso : 10 regole per insegnare ai bambini a rispettarla : Chiudete il rubinettoOcchio alla gocciaLa “seconda vita” dell’AcquaAdottate una piantinaUsate la fantasiaDoccia batte bagnoChiedete “aiuto” alla tecnologiaCartoni animati come esempioLa favola della buonanotteRispetto per l'AcquaCon il gran caldo e l’afa insistente di quest’estate, tutti noi abbiamo un pensiero fisso: l’Acqua. Acqua da bere (tanta!), Acqua in cui immergersi (chi può, appena può, si tuffa in mare o in piscina), ...

È sempre in ritardo - ma diversamente da Trump - Putin conosce molto bene la strada per il Vaticano : Papa Francesco ha dato udienza a Vladimir Putin in Vaticano il 4 luglio, giorno della festa dell’indipendenza americana – una data decisa non sulla base del calendario delle festività negli USA, ma in coincidenza con gli incontri col presidente del Consiglio Conte e il presidente Mattarella. La visita cadeva nello stesso giorno in cui il presidente Trump celebrava la festa, per la prima volta, con una parata militare di ...

Cerimonia della Moneta beneaugurante per la nuova nave traghetto dello Stretto di Messina [FOTO] : Si è tenuta quest’oggi, presso la sede dei cantieri Cimar di San Giorgio di Nogaro – parte della holding Genova Industrie Navali (GIN) – la tradizionale Cerimonia della Moneta per la nuova nave traghetto di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) destinata ai collegamenti nello Stretto di Messina e commissionata alla Associazione Temporanea d’Imprese composta da T. Mariotti e da San Giorgio del Porto, entrambi soci fondatori ...

Fabio Quartararo MotoGP - GP Germania 2019 : “Sachsenring non è il circuito migliore per me - ma possiamo fare bene anche qui” : Non vuole fermarsi più la nuova giovane promessa della MotoGP Fabio Quartararo, reduce da un periodo di forma strepitoso che proverà a prolungare fino alla Germania per poi andare in vacanza in modo da recuperare energie preziose per il finale di stagione. Il francese della Yamaha ha già collezionato tre pole position e due piazzamenti sul podio nella sua prima stagione della carriera nella classe regina, mettendo in mostra un grandissimo ...

Maverick Viñales MotoGP - GP Germania 2019 : “La chiave per noi saranno le curve lente - dobbiamo gestire bene le gomme per avere chance” : A pochi giorni dalla straordinaria vittoria di Assen, Maverick Viñales è pronto a rimontare in sella alla sua Yamaha M1 in vista del nono round del Motomondiale 2019, il GP di Germania. Il weekend olandese è stato un vero sospiro di sollievo per il talentuoso pilota iberico, che ha ritrovato a pieno il feeling con il suo mezzo e si è riproposto sui livelli altissimi che tutti si attendevano da lui quando ha deciso di firmare per Yamaha, ...

Autostrade - Toninelli : “Se Lega non si aggiunge ad avvocati dei benetton - pronto a firma per la revoca concessioni” : “La procedura di caducazione (del contratto, ndr) è una scelta evidentemente politica. Oggi abbiamo un dossier che ci dice che tecnicamente e giuridicamente ci sono tutte le condizione per revocare la concessione” ad Aspi, Autostrade per l’Italia, controllata di Atlantia, la holding della famiglia Benetton. Così il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, a margine di un convegno presso il dicastero, ...