Asp garantisce | a Vittoria nessuna emergenza sanitaria

TrAsporto aereo : SITA garantisce operazioni efficienti all’Aeroporto di Eindhoven : Viggo, l’unico operatore di terra all’Aeroporto di Eindhoven, ha implementato Airport Management System di SITA, il fornitore globale di tecnologia per il Trasporto aereo, per la gestione dello scalo, che è uno degli aeroporti regionali a maggior crescita in Europa e nel 2018 ha accolto circa 6,3 milioni di passeggeri su quasi 40mila voli. Il sistema di SITA consente un coordinamento efficiente delle operazioni, assicurando un monitoraggio ...