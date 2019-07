Antonio Conte | la prima all’Inter | “Vincere si può | ma c’è gap con Juve e Napoli Icardi

Inter - la conferenza stampa di Antonio Conte : diretta live dalle 15 : 30 : Antonio Conte parlerà alla stampa alle 15:30. L’allenatore dell’Inter terrà la prima conferenza da nerazzurro insieme all’amministratore delegato Beppe Marotta. Finita la conferenza la squadra partirà alla volta di Lugano, sede del ritiro dell’Inter. Conte è arrivato a “The Corner” con due ore e mezza di anticipo.L'articolo Inter, la conferenza stampa di Antonio Conte: diretta live dalle 15:30 sembra ...

Antonio Pintus all'Inter - ufficiale/ Sarà il preparatore atletico : lo ha voluto Conte : Antonio Pintus è il nuovo preparatore atletico dell'Inter, è ufficiale: arriva del Real Madrid, soddisfatte le richieste di Antonio Conte.

Inter - la zampata di Antonio Conte : dopo Barella - obiettivo Vidal : il big che dovrà andarsene : La zampata di Antonio Conte potrebbe stravolgere l'Inter. Il neo-tecnico nerazzurro avrebbe bocciato Radja Nainggolan, arrivato un anno fa dalla Roma come colpo dell'anno e mai veramente integratosi nel suo nuovo club. Il 30enne ex Cagliari e Roma sarebbe chiuso dall'acquisto di Nicolò Barella, ma a

Nicolò Barella - l'Inter beffata sul più bello? "È già della Roma" - ma Antonio Conte... : Il mese di luglio si apre con l'intrigo Nicolò Barella. Lunedì il presidente del Cagliari Tommaso Giulini ha svelato di aver trovato un accordo con la Roma (offerta da 35 milioni più Defrel), dopo l'Interruzione dei contatti con l'Inter negli ultimi venti giorni. "Abbiamo accettato, e l'intesa è tot

L'Inter annuncia Godin : "Nuovo sceriffo in città". Gode Antonio Conte : mossa decisiva : "C'è un nuovo sceriffo in città". L'Inter ufficializza l'arrivo di Diego Godin, difensore uruguaiano arrivato a parametro zero dopo essere diventato una bandiera dell'Atletico Madrid. Per il 33enne contratto fino al 30 giugno 2022. Arrivato al Villarreal nel 2007, è passato all'Atletico nel 2010 e i

Antonio Conte alla Juventus - altro che Sarri : il retroscena clamoroso su Andrea Agnelli : Della Juve che vince lo scudetto (l' ottavo di fila), decide di cambiare allenatore, lo comunica al mondo intero, poi punta su Sarri, lo annuncia e lo presenta, sappiamo praticamente tutto, o quasi. Tra le cose ancora poco chiare rientra il seguente quesito: per sostituire Max Allegri la dirigenza b

Inter scatenata - non solo Edin Dzeko : chi arriva alla corte di Antonio Conte : Si scatena l' Inter che in una giornata ricca di incontri in sede, cui ha presieduto anche Conte, definisce l' acquisizione dell' esterno Lazaro (23 anni) dall' Herta Berlino per 24 milioni di euro bonus inclusi. Al giocatore promesso un quinquennale da 1.5 milioni netti. Con Pastorello, Intermediar

Inter - Wanda Nara smentisce la telefonata ad Antonio Conte : mistero fitto su Mauro Icardi : "Visto che certa gente continua a filtrare notizie false, ci tengo a chiarire che non ho chiamato nessuno. Come hanno fatto capire e purtroppo sono tanti a scrivere su questa enorme bugia...". Così Wanda Nara, moglie e agente dell’attaccante dell’Inter Mauro Icardi, risponde su Twitter alle indiscre

Totti sulla scelta del nuovo allenatore : “ho chiamato solo Antonio Conte” : Conferenza stampa show di Francesco Totti che ha confermato l’addio alla Roma, l’ex capitano giallorossi si è scatenato lanciando bordate contro la dirigenza, ha deciso anche di chiarire la situazione legata alla scelta del nuovo allenatore: “non sono andato a Londra perchè me l’hanno detto due giorni prima, l’allenatore era stato già scelto. L’unico allenatore che ho chiamato è Antonio Conte. ...

Roma - Totti : "Addio? Non colpa mia Avevo l'ok di Antonio Conte. Poi.." : L'ormai ex dirigente giallorosso incontra la stampa al Coni e racconta le ragioni della separazione con la Roma. L'addio avviene nell'anniversario dello scudetto vinto da Totti Segui su affaritaliani.it

Dall’addio al PSG all’arrivo di Conte all’Inter - Buffon svela : “giù le mani dalla stella di Antonio” : Il portiere italiano ha parlato del proprio futuro e delle dinamiche relative alla Serie A, soffermandosi anche sull’arrivo di Conte all’Inter Gigi Buffon è di nuovo sul mercato, la parentesi PSG è finita e adesso il portiere italiano si interroga su quale strada prendere nei prossimi mesi. Non è certa la prosecuzione della sua carriera, l’ex Juve è alla ricerca di un progetto che lo intrighi, altrimenti non avrebbe ...

Ritiro blindato per l’Inter del sergente Antonio Conte : Ritiro blindato per l’Inter. L’8 luglio i nerazzurri inizieranno la preparazione pre-campionato a Lugano ma lo stadio di Cornaredo è sottoposto a restyling e sui due campi secondari su cui si allenerà la squadra non hanno tribune, dunque niente tifosi ad assistere agli allenamenti. Una circostanza che, scrive la Gazzetta dello Sport, non deve essere dispiaciuta troppo al “sergente Antonio Conte”, per il quale “gli ...

Lo stile di Antonio Conte - un Mister che ama (davvero) la moda : Antonio Conte, che il mese prossimo spegnerà 50 candeline, viene ritenuto a livello internazionale uno dei migliori Mister in circolazione. Da poco nominato allenatore dell'Inter ha rilasciato a GQ Italia la sua prima intervista nel nuovo ruolo. Una lunga chiacchierata in cui si è parlato anche di stile. La sua carriera da CT è costellata di grandi successi. Con il Chelsea ha vinto la Premier League 2016-2017 e la FA Cup ...

Antonio Conte : «Perché ho scelto l'Inter» : Antonio Conte è il nuovo allenatore dell'Inter e sul numero di luglio-agosto di GQ racconta a Paolo Condò le ragioni della sua scelta. Ecco un'anteprima dell'intervista. «È stata una grande prova d’amore per mia figlia». Lo dice proprio come lo immaginate, col tono sollevato di chi si è messo un problema alle spalle. La vacanza a EuroDisney per mantenere una promessa fatta a Vittoria è stata verosimilmente la situazione più dura da gestire per ...