attualitavip.myblog

(Di sabato 6 luglio 2019) In vacanza in Costa Smeralda con Flavio Cattaneo,mette in mostra forme esplosive. Le suesinuose sono evidenziate perfettamente dalnero e lo slip a brasiliana svela un lato B praticamente perfetto. Nelle foto scattate dal settimanale Chi, l’attrice si gode un bagno in piscina, con il marito che cavallerescamente le porge l’asciugamano. Per lail tempo sembra non essere passato. Merito di tanta attività fisica, “fa bene al corpo e alla mente”, ha rivelato. Il settimanale Diva e Donna l’ha immortalata prima mentre si rilassa leggendo un libro distesa sul lettino, poi mentre entra in vasca per un bel bagno rinfrescante. Quando toglie il pezzo sopra del costume per asciugarsi meglio,regala un Senza veli mozzafiato.

Maryeterngif : Sabrina Ferilli in bikini, curve pericolose sotto il sole - LE DONNE PIU' BELLE DEL MONDO - UnioneSarda : #Gossip - Sabrina #Ferilli e Flavio #Cattaneo in vacanza in #CostaSmeralda - antorosk : EVA VILLANUEVA è EVA Romana della Garbatella. Frasi immancabili nelle sue giornate sono: Ndo annamo, Che famo e… -