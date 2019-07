È follia! Minacce di morte a Francesco Monte per la fine della storia con Giulia Salemi

(Di sabato 6 luglio 2019) In un duro e lungo sfogo su Instagram,conferma larelazione conavvenuta tempo fa e rivela di aver ricevutodiper la. Poi spazza via il gossip su Isabella De Candia: "Nessuno ha tradito nessuno, la persona che è stata vista con me l'ho conosciuta ben oltre lamia relazione". Poi una frecciata al suo passato: "I fatti parlano da sé, dimostrano chi ha speculato su di me, facendo carne da macellomia faccia emia persona".ha deciso di raccontare la sua verità in una serie di stories perché il livello di tensione sarebbe salito alle stelle. Il divo salentino avrebbe ricevuto addiritturadiper aver lasciatoed è per questo motivo che avrebbe deciso di parlare e raccontare tutto: "In questo ultimo mese ho preferito restare in silenzio facendo sfogare tanta gente con la propria immaginazione e perversione mentale. Ora intervengo perché la follia e l'ignoranza totale è stata raggiunta:di ustioni con acido, di(paradossale), di incidenti mortali (tutto questo documentato e che poi vi mostrerò in seguito in modo da far capire la follia raggiunta) continui messaggi verso amici, parenti. Ecco questi sono solo alcuni esempi di ciò che è scaturito…da cosa? Da due persone che in modo maturo non proseguono più un cammino insieme! Succede ed è successo a chiunque. Proprio per questo dico basta! Mi dissocio totalmente da tutto quello che negli ultimi 30 giorni si scrive."